La Universidad Autónoma de Tamaulipas, entregó al Secretario de Salud del Gobierno Federal, DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ, el “Doctorado Honoris Causa”, durante la ceremonia solemne realizada en el Aula Magna del Centro Universitario Sur, que fue presidida por el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO.

La máxima distinción académica que otorga la Universidad, fue entregada en reconocimiento a la destacada trayectoria profesional, científica y humanista del funcionario federal, así como por sus aportaciones al desarrollo de la medicina, la investigación clínica y el fortalecimiento de las políticas de salud pública en México. Fue un acierto por parte de la UAT.

En este marco, el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, destacó la relevancia de este reconocimiento como un acto de alto valor académico e institucional, que honra la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la medicina en México, con raigambre en Tampico.

Destacó que, el Secretario de Salud, es un referente nacional e internacional, por su contribución a la investigación médica, la formación de especialistas y el fortalecimiento de las instituciones de salud pública, destacando su compromiso con una visión humanista de la medicina. Asimismo, enfatizó la importancia del vínculo del homenajeado con Tamaulipas, lo que otorga un sentido especial a este reconocimiento.

También reiteró la relevancia, de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar un sistema de salud más eficiente, preventivo e integral, reconociendo la labor del galardonado en la conducción de las políticas sanitarias del país.

Mientras que el rector, DÁMASO ANAYA ALVARADO, destacó que la entrega del Doctorado constituye uno de los actos de mayor relevancia para la Universidad, al reconocer a una figura cuya trayectoria ha estado dedicada al conocimiento, la investigación médica y el servicio a la sociedad.

Igualmente, destacó que las contribuciones del Dr. KERSHENOBICH han dejado una huella en la medicina mexicana, particularmente en el ámbito de la investigación científica y en el fortalecimiento de las instituciones de salud.

Subrayó que este reconocimiento, es el reflejo de la visión de una universidad comprometida con las grandes causas sociales y con la formación de profesionistas capaces de responder a los desafíos contemporáneos desde el conocimiento, la ética y el sentido humano. Ante la presencia del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el rector resaltó la importancia de fortalecer la vinculación entre la educación superior, la investigación científica y las políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

Por su parte, el Dr. DAVID KERSHENOBICH manifestó su gratitud a la comunidad universitaria y afirmó que esta distinción representa un compromiso para continuar trabajando al servicio de la salud pública y la sociedad mexicana. Destacó el significado personal que tiene para él recibir este reconocimiento en Tampico, ciudad donde vivió parte de su formación académica y humana.

Durante su mensaje, el Secretario de Salud habló sobre la importancia de fortalecer una medicina más cercana, humana y preventiva, así como de impulsar la formación ética y profesional de las nuevas generaciones de médicos ante los desafíos actuales en materia de salud pública.

El evento reunió a integrantes de la Asamblea Universitaria, autoridades académicas, funcionarios estatales y municipales, destacando la presencia de la alcaldesa MÓNICA VILLARREAL ANAYA, de la senadora OLGA SOSA RUIZ y del alcalde ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, consolidándose como uno de los actos de mayor relevancia institucional para la UAT.

Cabe destacar que, previo a la ceremonia de la Asamblea Universitaria, el Dr. DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ, visitó la Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, acompañado por el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, la secretaria de salud estatal, ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS y por el director de la institución, RAÚL DE LEÓN ESCOBEDO.

En dicha institución, el secretario de Salud federal impartió la conferencia magistral “Sistema Universal de Salud de Nuestro País”, ante estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina, personal y directivos del sector salud.

Junto con el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, el Dr. KERSHENOBICH develó una placa conmemorativa en honor a su visita, en donde aprovechó para reconocer el fortalecimiento académico y la infraestructura especializada con la que actualmente cuenta la UAT, para la formación de profesionales de la salud, destacando las áreas de simulación clínica, prácticas médicas y capacitación tecnológica.