La presidenta de la República, Doctora Claudia Seinbaum Pardo puso de nuevo a Tamaulipas y su Gobernador, el Doctor Américo Villarreal Anaya en muy buen nivel por la aplicación del mandatario para atender las necesidades de infraestructura hidráulica y carretera, así como, la hospitalaria, incluso.

Incluso, hizo el compromiso de estar muy pronto en Tamaulipas para inaugurar dos grandes obras que mejorarán la atención de la salud, el nuevo Hospital General de Ciudad Madero y el Hospital Regional del ISSSTE, cuyas obras prácticamente están terminadas y solo se hacen pruebas en los equipos para que, de inmediato entren en funcionamiento en beneficio de la población.

La Presidenta habló bien del trabajo que realiza el Doctor Villarreal Anaya y de la gran coordinación que tiene con el Gobierno Federal, de tal manera que tiene información puntual del avance de los grandes proyectos, como el Acueducto de Ciudad Victoria que ya fue visitado en una ocasión por ella, pero, además otros que ya están listos para realizarse, como el Corredor del Golfo cuyas obras serán de ampliación a la red carretera del Sur de la entidad a la frontera, con el propósito de mejorar la movilidad de carga y pasaje.

Por cierto, hay mucha coincidencia la gestión del Gobierno de Tamaulipas con el Gobierno de la República, porque el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya dijo al término de su comparecencia con las y los Diputados de la Legislatura 66 que viene mucha inversión para la entidad y en el mismo sentido fue confirmado por la Doctora Sehinbaum Pardo.

Por esa dedicación y el seguimiento que el Gobernador de Tamaulipas da a los grandes proyectos gestionados con la Federación, la titular del Poder Ejecutivo Federal resalta el trabajo del mandatario a quien respalda con determinación al considerar que trabaja muy bien a favor de la población, por tanto, nada más agradable para ella que estar en Tamaulipas para inaugurar los Hospitales construidos en Madero y Tampico, asó cómo otras obras que entre los dos niveles de gobierno llevan a cabo.

Respecto a la comparecencia del ingeniero Cepeda Anaya, fue la última de las que estuvieron programadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado que tiene a su cargo el Diputado Humberto Prieto Herrera y, se supone que con ello, todas las dudas y observaciones que fueron planteadas sobre el documento del Cuarto Informe de Gobierno presentado a la Legislatura por el Doctor Villarreal Anaya, quedaron resueltas y se cumplió con la parte legal que fundamenta ese tipo de ejercicio administrativo-político.

Por el dominio del tema, a las y los Legisladores les agradó la relatoría del secretario de Obras Públicas, quien dejó entrever que su dependencia trabaja en función de los compromisos establecidos por el Gobernador con los habitantes de todas las regiones y quedó demostrado cuando remachó en la conferencia de prensa que los 43 municipios de la entidad tienen el apoyo del estado en obras públicas, sin importar los colores por los que llegaron los alcaldes a sus cargos.

Llamó la atención que, sin pensarle mucho, cuando le preguntar que cual de los municipios de la entidad tiene más inversión por parte del Gobierno de la entidad, dijo que Ciudad Victoria y, que bueno, porque si hubiese quedado a la atención de necesidades por parte del Gobierno Municipal, la capital estuviera por la calle de la amargura.

El último de las y los secretarios que acudió al Congreso del Estado, dijo que, en materia de obras públicas, confirmó que la inversión por ocho mil millones de pesos para los 43 municipios y de los avances en la infraestructura carretera, hidráulica, educativa, de salud y de espacios públicos, esto último para eso de la reconstrucción del tejido social.

El secretario de Obras Públicas informó sobre las acciones realizadas durante 2025, destacando una inversión superior a los 8 mil millones de pesos en los 43 municipios del estado, así como avances en infraestructura carretera, hidráulica, educativa, de salud y espacios públicos.

En el asunto de la visita de la Doctora Sheinbaum Parado dentro de unos días al sur de la entidad, el Gobernador Villarreal Anaya, propondrá puntos de la agenda, para que, una vez determinada por el equipo de trabajo de Presidencia de la República, se definan los tiempos y los otros lugares a los cuales acudirá la titular del Poder Ejecutivo.

Los otros

El titular de la Auditoría Superior del Estado, licenciado Francisco Noriega Orozco, cree que, tras la capacitación que dieron a los funcionarios de las áreas financieras y administrativas de los Ayuntamiento de la entidad, la presentación de sus comprobaciones, respecto al ejercicio de los recursos públicos que manejan, ya no traerán tantos errores como en el pasado.

Por eso, apuesta a que, cuando se concluya la revisión de las que corresponden al año 2025, haya una notable disminución en la cantidad de observaciones que puedan hacerse, cosa que también implicará menos trabajo para la Auditoría y también es probable que, las aprobaciones de las cuentas públicas por la Asamblea Legislativa sean más fluida y se superen los tiempos de las cuentas rezagadas y suspendidas.

Además, como un agregado más, si los funcionarios municipales ya capacitados el agarraron el hilo a eso de la comprobación del uso de los recursos, tendrán menos puntos que solventar y estarán metidos en menos problemas de comprobación.

En asuntos de partidos Políticos, los del PT, apuestan todo su ser como organización a las alianzas, ya sea de amplitud y de estrategia, como la mejor vía para alcanzar triunfos electorales en las entidades en las que habrá elecciones locales y de diputados federales el año que viene.

Los encargados del Partido del Trabajo en Tamaulipas, Arsenio Ortega Lozano y Alejandro Ceniceros Martínez, sostienen que las alianzas deben mantenerse como la respuesta frente a las condiciones políticas y electorales que prevalecen por ahora en el país, aunque lógico, no dijeron a que se refieren con eso de los escenarios actuales.

Con este posicionamiento de los petistas, cuya mejor carta política es la excandidata a Senadora, Cendy Robles Méndez, dejan claro que están ya en espera de que el partido que los ha sostenido en la política, el Movimiento de Regeneración Nacional, les instruya como sobre el tipo de coalición que formarán.