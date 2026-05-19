Con el sano propósito de fortalecer el sistema de salud para beneficio de las familias tamaulipecas con el establecimiento digital en la distribución de medicamentos, el diputado matamorense Víctor García Fuentes, presentó una iniciativa con el propósito de evitar el ingreso de fármacos falsificados o caducos al sistema de salud.

El diputado Víctor García Fuentes, del partido MORENA, médico cirujano de profesión egresado de la UAT, y con estudios en Oto-Neurología por el Instituto médico de Barcelona, España señaló que su propuesta en el Congreso de Tamaulipas plantea facultar a la Secretaría de Salud para supervisar sistemas tecnológicos que permitan verificar la autenticidad, vigencia y seguridad de los medicamentos e insumos médicos que llegan a la población.

El diputado Víctor García, presidente de la Comisión de Salud, destacó que el fortalecimiento de los controles de Salubridad es una medida necesaria para proteger a los pacientes y modernizar la vigilancia en materia de salud.

“Debe de haber sistemas confiables que garanticen que los medicamentos que llegan a la población sean auténticos, vigentes y seguros”, expresó el Dr. Víctor García Fuentes.

El legislador matamorense explicó que la propuesta busca aprovechar tecnologías ya utilizadas por proveedores farmacéuticos, como códigos QR, por lo que aseguró que la medida no representaría un impacto presupuestal adicional para el Estado.

MIERCOLES EN VICTORIA: “JORNADAS AMBIENTALES” DE LUIS GARCIA REYES

Se le menciona como factible candidato a Alcalde Cd. Victoria por el partido MORENA. Me refiero al ex presidente de la Sociedad de Alumnos del Tec Victoria y actual jefazo de Caza y Pesca de Tamaulipas, Lic. Luis Eduardo García Reyes.

Vale decir que Luis García y su equipo de simpatizantes, que buscan hacerlo candidato de MORENA para luego llevarlo al 17 Hidalgo como Alcalde tienen un programa llamado “Jornadas Ambientales”, con actividades como saneamiento de áreas, reforestación, renovación de pintura en áreas juegos infantiles, fumigación contra mosquitos y retiro de maleza. Estas acciones las hacen cada miércoles—a partir de las 5 de la tarde — en distintas áreas verdes en la ciudad capital. Salió al aire.

El Lic. Luis García Reyes, es victorense, si bien en razón del trabajo de su papá, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos vivió con sus padres en Abasolo hasta sus 10 años. El Lic. Luis García, ahora jefazo en Caza y Pesca de Tamaulipas es sobrino de Pedro Reyes (+) , en su momento muy apreciado y carismático Diputado Federal, matrimoniado con la maestra Chacha De Alejandro de Reyes, quien fue secretaria general de la CNOP Tamaulipas. A su sobrino Luis García no poderlo de vista. Perfila para candidato de Morena a alcalde de Victoria.

TAMAULIPAS ES NOTICIA EN “LA MAÑANERA” ESTE MARTES 19

Esta mañana de Martes 19 de mayo, nuestro Tamaulipas volvió a ser menciona en la conferencia “mañanera” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dejó en claro desde Palacio Nacional que el vecino gobierno de Estados Unidos no ha concedido ninguna de las 269 solicitudes de extradición formuladas por México entre enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026.

Entre los personajes requeridos se encuentran el ex Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga señalado por participar en una red de facturación ilegal.

Expresó en la “mañanera” la Presidenta Sheinbaum : “Hay casos gravÍsimos para México: factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes”.

Cabeza de Vaca es solicitado por delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vale comentarles a los lectores de esta columna Expediente que el 30 de Abril (“Día del Niño”) del año 2021 me pasé como 5 (cinco) horas pendiente en mi computadora de la sesión de la Cámara de Diputados donde el Gobernador Cabeza de Vaca fue desaforado y turnado el asunto al Congreso de Tamaulipas, en sesión del 19 de mayo este, de mayoría azul PAN, decidió no desaforarlo y que siguiera en el cargo de Gobernador.

Así, el 20 de mayo el Fiscal federal Alejandro Gertz Manero anunció que, terminando Cabeza de Vaca su periodo de Gobernador iba ser detenido por la Fiscalía. Eso no ocurrió. Y ahora, 19 de mayo de 2026, el referido octogenario abogado Gertz Manero despacha y cobra como Embajador de México en Gran Bretaña.

De acuerdo a Copilot Search, el referido Gertyz Manero, como embajador en Gran Bretaña cobra un sueldo de 9 mil, 810 euros, que es algo así como 205 mil pesos mexicanos cada mes.

Gertz Manero tiene 86 años de edad. Nació en octubre 31 de 1939. Es del signo Escorpión. Los escorpio, como lo es AMLO, suelen ser—de acuerdo a Marion March y Joan McEvers, “vengativo, temperamental, reservado, arrogante, violento, sarcástico, receloso, celoso e intolerante, además de invesigador, indagador, ingenioso y alerta”. (NOS VEMOS).

millo Hernandez

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