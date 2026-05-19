A nadie le debe extrañar que el gobierno de Estados Unidos haya negado la detención provisional y posterior extradición del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que había solicitado la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en febrero de este año, puesto que el vilipendiado exmandatario estatal tiene la ciudadanía norteamericana.

Asimismo, las extradiciones tramitadas por México ante los Estados Unidos contra personas de alto perfil tanto económico como político suelen ser infructuosas, como sucedió en el caso del exmandatario tamaulipeco.

En los últimos 15 años, el Departamento de Estado del país vecino sólo ha concedido la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte Jáquez de Chihuahua en junio de 2022, por lo que actualmente enfrenta sus procesos judiciales por delitos de peculado y asociación delictuosa.

También hay que tomar en cuenta que el gobierno de López Obrador fracasó en su intento por procesar y encarcelar a García Cabeza de Vaca en el 2021, puesto que presentó una serie de amparos para truncar la indagación que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Herz Manero.

Incluso, no debemos olvidar que, en el 2021, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó desaforar al entonces gobernador García Cabeza de Vaca para poder proceder penalmente en contra de él, pero resulta que el Congreso Local, de mayoría panista, debía de avalar esta medida y en lugar de ello se pronunció en contra por considerar que era una venganza política del tabasqueño.

Ahora nuevamente se frustra el intento de enjuiciar al exgobernador García Cabeza de Vaca porque el gobierno de Estados Unidos negó su extradición a México por considerar que no se presentaron las pruebas suficientes y sobre todo fehacientes de los delitos que se le imputan.

Por otra parte, el actual diputado federal Adrián Oseguera Kernion de Morena enfrenta una acusación por no cumplir con el pago del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) cuando fungió como alcalde de Madero en el trienio 2020-2021, cuya omisión propició que la actual administración municipal, encabezada por Erasmo González Robledo, pueda gestionar un crédito para financiar un proyecto de impacto ambiental.

El monto de la defraudación fiscal de Oseguera Kernion fue de 10 millones de pesos, sin embargo, la deuda se incrementó a 25.8 millones de pesos por multas y recargos, según la Secretaría de Finanzas a cargo de Carlos Irán Ramírez González.

No se puede proceder en contra del exalcalde de Madero porque actualmente goza de fuero constitucional por ser diputado federal, pero no hay duda de que deberá de negociar para saldar esta deuda porque como dice el refrán popular: “nadie se escapa de pagar impuestos ni de la muerte”

Oseguera Kernion seguramente buscará otras opciones para saldar el adeudo que tiene el gobierno municipal de Madero, debido a que el ISN no puede quedar exento como con otras contribuciones fiscales.

Resulta extraño que los titulares de la Secretaría de Finanzas del 2021 a la fecha no se hayan dado cuenta del adeudo fiscal que tiene el gobierno municipal de Madero, sobre todo cuando está dependencia se va con todo el peso de la ley cuando un ciudadano no cumple con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

En otro tema, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, anunció ayer que se cancelaba el proyecto turístico “Perfect Day”, que la empresa Royal Caribbean planeaba construir en el poblado Nahahual, Quintana Roo, luego de recibir una fuerte presión de grupos ambientalistas.

Y aunque la empresa Royal Caribbean pensaba invertir mil millones de dólares en la construcción 30 toboganes, ríos artificiales, piscinas, 12 restaurantes, 24 bares, entre otros atractivos turísticos con capacidad para atender a 20 mil turistas de cruceros diariamente, se impuso el criterio de los ambientalistas para preservar arrecifes y manglares, entre otras riquezas naturales.

Cabe destacar, que jóvenes ambientalistas lograron reunir más de 4 millones de firmas digitales a través de una campaña intensa en redes sociales para preservar el medio ambiente en el poblado Nahahual, que tiene cerca de 3 mil habitantes.

No es la primera vez en que los jóvenes emprenden una campaña para hacer conciencia acerca de la viabilidad de los proyectos gubernamentales, incluso muchos de ellas y ellos se dieron cita en el zócalo de la Ciudad de México para disfrutar el concierto que ofreció la banda coreana BTS.

Por último, un grupo de agricultores de Río Bravo y Reynosa participarán hoy en la megamarcha que ha organizado diferentes centrales campesinas, como es el caso del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, así como organizaciones de transportistas que protestarán en la Ciudad de México por mejores precios para los productos del medio rural y la seguridad en las carreteras el país.

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