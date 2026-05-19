Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas no existe ningún operativo “Enjambre”, afirmó Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia en Tamaulipas, quien agregó que la institución a su cargo coadyuva desde el primer momento con la Fiscalía General de la República en la investigación sobre el ataque a elementos de Protección Federal, el pasado domingo en Matamoros.

“No, no existe ningún operativo Enjambre en Tamaulipas; no existe ninguna relación con los hechos de materia de investigación que nos referíamos y misma que hasta ahora continúa”, expresó Govea Orozco en entrevista.

El titular de la FGJT reiteró que la institución está atenta a las investigaciones en la que perdió la vida uno de los elementos del Servicio de Protección Federal, adscritos a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, quienes luego de terminar su turno de servicio en la guardia que despliegan en el Consulado de los Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, fueron atacados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

El fiscal Govea Orozco hizo un llamado a la ciudadanía para atender solamente la información que se genera a través de fuentes oficiales y medios de comunicación que ofrecen información de manera correcta.

Agregó que Tamaulipas es un estado, que a pesar de información tendenciosa o en algunos casos errónea, se encuentra estable en cuanto a la atención del fenómeno de inseguridad y delictivo.

Indicó que según cifras oficiales del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas se encuentra entre los 10 primeros lugares con menor incidencia delictiva en los principales indicadores de delitos, tanto de alto impacto como de mayor incidencia.

“Esto es muy relevante puesto que esta tendencia a la baja ha sido sostenida particularmente en lo que va de este año, así podemos decir que tanto en homicidios como en secuestros, incluso en extorsión que todavía hay trabajo por hacer, todos estos indicadores van a la baja sostenida”, puntualizó.