Este 18 de mayo, en Victoria, los acordes de los himnos nacional y de Tamaulipas, subrayaron el hecho histórico de un transporte gratuito, que dignifica al pueblo.

En los tiempos en que gobernaban políticos como Egidio Torre y Cabeza de Vaca, esta noticia hubiese pertenecido a las inocentadas del 28 de diciembre. Y sin embargo, hoy se perfilan como uno de las más sólidas demostraciones de que el actual sexenio morenista en Tamaulipas, es conducido por un gobierno popular, aliado del pueblo y de sus familias trabajadoras.

Este lunes 18 de mayo, el doctor Villarreal Anaya puso en marcha el servicio gratuito de seis flamantes unidades de pasajeros, equipadas con toda suerte de comodidades. Y tecnología de vanguardia.

Dichas acciones son definidas como un sistema de transporte público piloto, cuya operación fue posible, gracias a una inversión por el orden de los 23 millones de pesos.

Técnica y tecnológicamente estos seis autobuses, son descritos como vehículos de baja contaminación, equipados con aire acondicionado, Wi-Fi, cámaras de seguridad, monitoreo GPS, botón de pánico y accesibilidad para personas con discapacidad. Cuentan también con rampas y pasamanos provistos de sistema braille.

El servicio del nuevo transporte público del gobierno estatal, operará desde las 5:30 de la mañana a las 8 de la noche. Recorrerá un trayecto que durará aproximadamente 75 minutos. Cuenta con 23 paraderos, y sirve de enlace entre áreas urbanas de alta demanda ciudadana. Entre ellas, la UAT, el DIF Tamaulipas, la Central de Autobuses, el Banco de Bienestar y los principales hospitales y clínicas de nuestra capital.

El gobernador AVA anunció que próximamente se pondrá al servicio de la población, una aplicación de internet, para que los usuarios pueden monitorear en tiempo real, la ubicación de estas unidades de pasajeros, y saber los tiempos de espera.

De acuerdo a los trascendidos, sabemos que el pueblo de Victoria ha recibido con mucho entusiasmo estas nuevas acciones. Ha sido tal el éxito obtenido en la capital del estado, que el gobierno de Américo proyecta su instalación en ciudades como Reynosa, y la zona conurbada de Tampico-Madero y Altamira.

En temas adicionales Américo informó de las finanzas sanas del gobierno estatal, producto de un manejo eficiente y con transparencia. Se otorgó también un 9 por ciento salarial para los docentes tamaulipecos. Y finalmente se habló de la preservación ambiental, mediante el hundimiento controlado en la Laguna Madre, destinado a crear arrecifes artificiales, en pro de la flora y la fauna acuática.