Reynosa, Tamaulipas.– La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso de una mujer identificada como Soraya “N”, por su probable responsabilidad en el delito de introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron en el Puente Internacional Benito Juárez-Hidalgo, donde personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México detectó irregularidades durante una revisión aduanera.

Las autoridades localizaron en la parte trasera del vehículo 10 cajas con 500 cartuchos útiles cada una, sumando un total de cinco mil municiones para arma de fuego.

Tras el aseguramiento, Soraya “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que presentó las pruebas necesarias para obtener la vinculación a proceso.

Además, un juez dictó prisión preventiva oficiosa, medida que será cumplida en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, la persona señalada será considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.