Este fin de semana estuvo muy intenso, políticamente hablando, pero no les fue muy bien a los morenistas, dado a que lo que prometía ser una monumental marcha contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no fue tal como esperaban, la que sería encabezada por la mismísima dirigente nacional Ariadna Montiel y el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ese al que no le gusta que le digan Andy, pues porque políticamente no le conviene

Todo empezó mal cuando al arribo al aeropuerto de Chihuahua, los dirigentes morenos no fueron recibidos con las vivas y porras que esperaban, sino todo lo contrario fueron fuertes reproches y gritos de reclamos contra la dirigencia guinda, al grado que el ánimo se caldeo entre los pocos simpatizantes del partido y ciudadanos que acudieron a darles la “bienvenida”, golpeando con las manos las unidades en donde abandonaron la terminal aérea.

Ya en el evento los miles y miles que prometían estarían participando pues no fueron tantos, según fue exhibido por las tomas áreas realizadas por los medios de comunicación, que acudieron a cubrir la protesta, culpando la dirigencia de Morena de complot por parte de las autoridades de Chihuahua, por haber suspendido el transporte para evitar que la gente llegada al mitin, pero aun asi los acarreados no podían faltar, algunos ni sabían a donde los llevaban, solo que les iban a dar de comer.

Ahí la dirigencia nacional de Morena aprovecho para hacerle tiradera a la gobernadora Maru Campos, exigiendo su salida por haber permitido que agentes de Estados Unidos entraran al país.

Al término del evento cada quien tomo su camino, mientras la pregunta de miles de ciudadanos para Andy es ¿para cuando la marcha en Sinaloa?

Por otro lado, no tiene precio ver la cara del “morenista” (a conveniencia) José Ramón Gómez Leal, luego de que su compañero de bancada, el “fino” y “respetable” Gerardo Fernández Noroña, despotricara todo tipo de improperios en contra de su cuñado, el ex gobernador Panista Francisco García Cabeza de Vaca al que de ratero y sinvergüenza no lo bajo durante su intervención en su visita a Tamaulipas.

Esto ocurrió durante la gira denominada “En Defensa de la Soberanía”, que realizo en cinco municipios de Tamaulipas, dentro de las llamadas asambleas informativas, en la que estuvieron presentes los senadores José Ramón Gómez Leal y Olga Sosa.

Pues bien, al hacer uso de la palabra en Aldama, el polémico senador no se contuvo y dejo caer todo su florido vocabulario en contra el ex mandatario, mientras el famoso JR, sentado metros atrás en el pódium tuvo que apechugar ante la mirada curiosa de los asistentes, mientras Noroña tachaba de pin… delincuente al familiar político de JR, sentenciando que más temprano que tarde ira a la cárcel.

Regresando al tema de los acarreados, este tipo de movilización también se llevó a cabo en el vecino municipio de Reynosa, durante la visita de la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón este fin de semana, en la que, por supuesto estuvieron encabezado por la senadora Maki Ortiz y su vástago Carlos Peña Ortiz mejor conocido como Makito, esos que no tienen llenadera.

Pues tal como se esperaba gran movilización, incluyendo a todo el personal de la presidencia municipal, se realizó por parte de los Makitos, eso si bien instruidos para que no se les fuera a olvidar eso de ¡Gobernadora! ¡Gobernadora! todo para impresionar a la dirigente nacional del PVEM.

Aunque hay quienes aseguran que gracias a la senadora Maki Ortiz es que se concentraron líderes del partido verde, pero pues es algo lógico que ocurriera con la visita de su dirigente nacional.

En cuanto eso de que se cerraran las puertas a aquellas personas ligadas con la delincuencia, los sermones de honestidad, pues como que no le queda muy bien al alcalde Makito, el cual se desaparece cada vez que se menciona la demanda que pesa en su contra por la compra de un ranchito de muchos millones de pesos, y que en su propia voz ha dado a conocer como ha evadido a la ley, huyendo de su domicilio con la ayuda de su mami.

Vaya espectáculo que se armó al termino del llamado Matamoros Informa, acto que lunes con lunes preside el alcalde Alberto Granados para informar sobre los avances en temas del municipio, por lo que esta ocasión se abordó los hechos en los que perdió la vida un elemento de la Protección Federal, en lo que se informó sobre el operativo que se lleva a cabo desde este domingo por parte de autoridades federales, con el que estará colaborando el gobierno de Matamoros.

Pues bien, al término de la edición de Matamoros Informa vaya situación que se desarrolló, peor que ni la Rosa de Guadalupe, luego de una mujer increpara al titular de la Secretaria de Control Ambiental, Alberto Simone no sin antes tratar de involucrar al mismo alcalde Alberto Granados, quien al ser un tema personal se mantuvo al margen.

Según la fémina acusaba al funcionario de amedrentar a su hija menor de edad en el colegio donde estudia junto con la hija de Simone, por lo que decidió confrontarlo en plena presidencia municipal, ahí ante la presencia de los medios de comunicación, ya que según ella teme por su integridad.

Pues el funcionario aseguro que todo se debió a que la hija de la mujer ya tenía tiempo de estar haciéndole bulliyng a su hija, tiempo en el que solicito la intervención de los directivos del colegio San Jorge, sin obtener respuesta, por lo que el decidió proceder intentando hablar con la menor, por lo que la mujer pues no acepto tal señalamiento.

Finalmente, este lunes el gobernador Américo Villarreal puso en marcha la ruta Conecta, con una inversión de 23 millones de pesos, que viene a modernizar el transporte público en Ciudad Victoria, con seis nuevas unidades hibridas, que vendrán a ofrecer un mejor servicio incluyente y socialmente responsable, de un plan piloto que próximamente se estaría implementando en otros municipios.

Fue en la ceremonia de honores de este lunes, donde el representante de la empresa Yutong, Ren Wenhui realizo la entrega de las llaves de los seis nuevos autobuses al gobernador Américo Villarreal, para posteriormente abordar una de las unidades, en compañía de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, para realizar un recorrido por la ruta que comprende de 23 paraderos.

La ruta Conecta es un servicio gratuito que se brindara a los principales lugares de concentración urbana y oficinas de dependencias federales y locales en Ciudad Victoria, con un tiempo de 75 minutos, con intervalos de 15 minutos y los 23 paraderos que estarán plenamente identificados, lo que vendrá a garantizar un traslado ordenado y eficiente de los victorenses y visitantes bajo cómodas condiciones, al contar las unidades con aire acondicionado, wifi, rampas, espacio para sillas de ruedas, asientos preferenciales, cámaras de seguridad, botón de pánico, monitoreo GPS y pasamanos con sistema Braille.