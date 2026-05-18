Ahora sí que andarán bien conectados con la comodidad, modernidad y el mundo, nos referimos a los usuarios de la nueva ruta de transporte CONECTA, pues aparte de que cuenta con cómodas unidades, éstas están equipadas con aire acondicionado y wifi.

Se anotó un 100 el mandatario estatal, AMERICO VILLARREAL, al hacer realidad el sueño de muchos usuarios de transporte público, no solo sus traslados los harán en unidades modernas, sin incomodidades, lo más importante es que el servicio es gratuito.

Con Conecta no solo se contribuye a la economía familiar, sino que se cuida de la seguridad y salud, por aquello de las unidades en mal estado y el agobiante calor, de los usuarios de transporte, ahora cuentan con un servicio de conexión y movilidad de primer mundo.

Y es que este lunes 18 de mayo el Gobernador AMERICO VILLARREAL puso en marcha la ruta de transporte CONECTA que dará servicio gratuito en la capital tamaulipeca y contará con 23 paraderos en la ciudad para reducir tiempos de traslado, menor impacto ambiental y ahorro en la economía de los usuarios.

El nuevo sistema de transporte público, Ruta Conecta, en Ciudad Victoria arrancó de manera oficial con 6 unidades híbridas.

Esta primera etapa funciona como un programa piloto gratuito que contempla la futura expansión a 40 vehículos para ampliar el proyecto a otros municipios del Estado

Para constatar el servicio, seguridad y conectividad de la nueva ruta de transporte, al poner en marcha Conecta, el gobernador acompañado de su esposa MARIA SANTIAGO DE VILLARREAL, el Rector de la UAT, DAMASO ANAYA ALVARADO, integrantes del gabinete estatal y representantes de medios de comunicación, abordó la primera unidad que salió a recorrido por la ciudad.

Al respecto de la nueva ruta de transporte el Rector de la UAT, DAMASO ANAYA ALVARADO dijo que las nuevas unidades híbridas que adquirió el Gobierno del Estado serán de mucho beneficio para los estudiantes de la ciudad, subrayando que la máxima casa de estudios de Tamaulipas está haciendo lo propio con un modelo similar en el sur de la entidad apoyando este esfuerzo del ejecutivo estatal.

Por lo pronto la Ruta de Conecta llega hasta el centro universitario Victoria beneficiando en su economía, conectividad y movilidad a un gran número de jóvenes universitarios.

También el alcalde de la Capital tamaulipeca, EDUARDO GATTAS BAEZ, celebró la puesta en marcha de Conecta y agradeció al gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA por el proyecto de modernización de transporte público gratuito para bien de los victorenses.

“Tengo agradecimiento con el gobernador por todas las acciones que está haciendo para las y los victorenses. Su gobierno ha sido un gobierno humano y con este tipo de acciones demuestra que es pensando en los ciudadanos, a nombre de los victorenses agradezco el apoyo que nos ha brindado en cuanto a obra pública y fondo de capitalidad”, dijo GATTAS luego de que se puso en marcha la Ruta Conecta en Ciudad Victoria.

Cierto es que la nueva ruta de transporte, Conecta, cubrirá muchos aspectos y no solo de modernidad, sino de movilidad y apoyo en la economía familiar, también contribuye al estatus de Capital a Ciudad Victoria y eso es para aplaudirse.