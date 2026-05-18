Nuevo Laredo, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que Alfonso “V” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2018 en un domicilio de este municipio fronterizo. Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un Juez de Control determinó imponer prisión preventiva justificada durante todo el proceso judicial.

Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJT reiteró su compromiso de perseguir y sancionar los delitos que atenten contra la integridad y libertad sexual de las víctimas.