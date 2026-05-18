Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.— Un ataque armado contra elementos de la Guardia Estatal se registró la tarde de este domingo en Matamoros, donde civiles armados dispararon contra efectivos que realizaban recorridos de seguridad para localizar a los agresores que, por la mañana, emboscaron a fuerzas federales.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad Tamaulipas, los hechos ocurrieron cuando policías estatales detectaron una camioneta Chevrolet Suburban blanca que circulaba a exceso de velocidad por distintos sectores de la ciudad fronteriza.

Al marcarle el alto, los tripulantes de la unidad abrieron fuego contra las patrullas, lo que desató una persecución que concluyó cuando la camioneta volcó.

Tras el accidente, los agentes lograron detener a dos hombres presuntamente involucrados en la agresión y aseguraron cuatro armas cortas, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Se informó que tanto los detenidos como el armamento decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Este hecho representa el segundo ataque contra corporaciones policiacas reportado en Matamoros en las últimas horas, que ha dejado un saldo de un agente federal muerto en cumplimiento de su deber y uno más herido.