Comisiones del Poder Legislativo definieron la lista de las y los jóvenes que participarán como diputadas y diputados en el Congreso Tamaulipeco de la Juventud 2026.

La aprobación se llevó a cabo por unanimidad en el seno de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Niñez, Adolescencia y Juventud, mediante un acuerdo que establece a las y los participantes de este ejercicio, con el objetivo de generar un espacio plural, democrático y participativo en el que las juventudes tamaulipecas puedan expresar, analizar y presentar propuestas legislativas y de política pública en favor del desarrollo integral del Estado.

La convocatoria, emitida el pasado 6 de abril, registró un total de 114 aspirantes, de los cuales 40 cumplieron satisfactoriamente con los requisitos establecidos, tras un proceso de revisión realizado en coordinación con el Instituto de la Juventud de Tamaulipas.

Las y los jóvenes seleccionados participarán en un ejercicio legislativo que contempla trabajos en comisiones y sesión de Pleno, mismos que se desarrollarán el próximo lunes 25 de mayo del presente año, en la sede del Congreso del Estado.

Las y los jóvenes seleccionados son:

* Elimele Antonio Salazar — Matamoros

* Juan Pablo Álvarez Mariño — Tampico

* Anel Hernández Díaz — Victoria

* Víctor Eduardo Acosta Villalón — Altamira

* Juan Eduardo Pérez Flores — Miguel Alemán

* Carlos Gabriel Rodríguez Macías — Nuevo Laredo

* Perla Yamileth Magaña Hernández — San Fernando

* Luz Elena González Juárez — Soto la Marina

* Juan Roberto Alexander Corona — Altamira

* Iker Oswaldo Castillo Alfaro — Güémez

* Cristian de Jesús Hernández Dávila — Ciudad Madero

* Yaret Carrillo López — Nuevo Laredo

* Jesús Alejandro Rodríguez Acosta — San Fernando

* Jessica Berenice Trujillo Vázquez — Victoria

* Albalu Solís Treviño — Victoria

* Marian Paulina Santiago del Ángel — Altamira

* Jesús Emmanuel Gutiérrez Mateos — Reynosa

* Kenia Estefany Córdova Solís — Tampico

* César Gamaliel Nájera Mireles — Miguel Alemán

* Priscila Michelle López Beltrán — Nuevo Laredo

* José Alejandro García Pérez — Río Bravo

* José Roberto Quintero Mares — Río Bravo

* Génesis Rubí Cortez Vargas — Victoria

* Melanie Ariadna Hernández Duque — Altamira

* Erika Odeth Hernández Uriegas — Altamira

* Alejandro Emmanuel Arroyo Vargas — Nuevo Laredo

* Andrea Michelle Guerra Uvalle — Reynosa

* Kariel Merisu Ruiz Martínez — Victoria

* Kevin Armando Martínez Azamar — Victoria

* Evelyn Michelle Lafuente Carbajal — Victoria

* José de Jesús Rojas Pérez — Altamira

* Ángel de la Rosa Torruco — Reynosa

* Daniela Yamileth González Arenazas — Victoria

* Ludvin Osiris Cedillo Rubalcaba — Victoria

* Danna Paola Herrera Pérez — Güémez

* Gustavo Amel Cárdenas Ruiz — Reynosa

* Víctor Uriel Plaza Pérez — Victoria

* Ana Mayte López Becerra — Victoria

* Jesús Alfonso Castillo Gallegos — Victoria

* Claudia Berenice Olazarán Santibáñez — Güémez

Diputadas y diputados integrantes de las comisiones coincidieron en la importancia de escuchar e impulsar las propuestas de las y los jóvenes, reconociendo su visión en temas prioritarios como salud mental, desarrollo social, medio ambiente y participación ciudadana.