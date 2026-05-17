Nunca se imaginaron Ariadna Montiel Reyes y András Manuel López Berltrán, dirigente nacional y secretario general de Morena, respectivamente, que la gobernadora María Eugenia Campos Galván de Chihuahua, les tenía preparado todo un operativo para que fracasaran en su intento por entrar “triunfantes” a este estado del norte del país, que se ha caracterizado por ser cuna de luchadores sociales, amantes de la libertad y de la democracia.

Creyeron que sería fácil entrar a Chihuahua, que nadie se daría cuenta del descarado acarreo de militantes morenistas de otras entidades federativas para tratar de dar la impresión de que eran “aclamados” por el pueblo chihuahuense, incluso utilizaron a un reducido grupo de rarámuris que fueron llevados con engaños a la capital sin saber de qué se trataba de una protesta en contra de la gobernadora Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos.

Lógicamente que tanto la señora Montiel Reyes como el junior López Beltrán, mejor conocido como “Andy” se quejaron amargamente del operativo del gobierno chihuahuense que consistió en bloquear las carreteras para impedir la llegada de los camiones que transportaban a los “acarreados” morenistas, además de impedir el libre tránsito con obras hidráulicas en calles y avenidas en la capital para que no pudieran llegar a las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Y lo más significativo de la fracasada protesta organizada por Montiel Reyes y López Beltrán en contra de Maru Campos fue que ninguna figura política de Morena estuvo presente el sábado pasado en Chihuahua, ya que la convocatoria de ambos no tuvo eco entre las y los legisladores morenistas, ni mucho menos entre las y los gobernadores surgidos del partido guinda.

En contraste, estuvieron presentes la senadora con licencia de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quienes se dedicaron a lanzar consignas en contra de la gobernadora Maru Campos a través de las redes sociales luego de concluir la fracasa protesta, que fueron acalladas con cientos de mensajes, principalmente de mujeres, que la sociedad chihuahuense no se deja intimidar ni mucho menos apoya a gentes con evidentes nexos con el crimen organizado.

Algunas de las mujeres que difundieron sus mensajes en apoyo de la gobernadora Maru Campos exigieron la detención del senador Adán Augusto López Hernández, por ser parte importante de la organización criminal conocida como “La Barredora”, que encabezaba Hernán Bermúdez Requena, quien fungió fue Secretario de Seguridad durante su gestión como gobernador de Tabasco.

El juicio por traición a la patria, que tomaron como bandera política los dirigentes morenistas, no funcionó porque la mayoría de la ciudadanía chihuahuense ignoró el “falso nacionalismo” que pretendieron imponer y apoyó que se tuviera la participación de los agentes de la CIA para destruir el narcolaboratorio encontrado en el municipio de Morelos a finales del pasado mes de abril para evitar la llegada de drogas a los jóvenes.

Es por eso, que la marcha por la Seguridad de Chihuahua y por la Soberanía Nacional fue un rotundo fracaso de la dirigencia morenista encabezada por la señora Montiel Reyes y el junior López Berltrán, ya que la sociedad chihuahuense no se dejó engañar porque está en contra de defender a políticos con claros nexos con el crimen organizado, como supuestamente es el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moña de Sinaloa.

A propósito, de nada sirvió la defensa a ultranza que tuvo el mandatario sinaloense, puesto que el sábado pasado se entregaron dos de sus principales colaboradores a las autoridades de Estados Unidos.

El primero fue el general Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como Secretario de Seguridad y el segundo fue el empresario Enrique Díaz Vega, quien se desempeño como Secretario de Finanzas, quienes seguramente aportarán las pruebas necesarias para proceder en contra del gobernador Rocha Moña, por lo que no se descarta la posibilidad de que hoy haya noticias de este penos caso.

Y es que luego de la conversación telefónica que sostuvieron el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el sábado pasado, todo parece indicar que se le acabó la suerte al mandatario sinaloense con licencia.

En otro tema, resulta significativo que un grupo de egresados de la UAT, con excelencia académica, formen parte ahora del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), que preside Néstor Vargas Solano, debido a que se trata de un reconocimiento a la calidad educativa que se imparte en nuestra alma mater.

Los egresados de la UAT fueron acompañados por el rector Dámaso Anaya Alvarado a la reunión del pleno de la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial (OAJ) efectuada la semana pasada, en donde oficialmente se integraron a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Especialización, área encabezada por la doctora Xóchitl Almendra Hernández Torres.

Los nuevos funcionarios de la OAJ son: Esmeralda Cabrera Valladares, Ana Cristina Prieto Reyes y Cinthya María Retiz Castro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, así como también Zamira Lizbeth López García, Ángel Artemio Haro Castro y Emili Lizbeth Martínez Rodríguez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Campus Victoria.

De igual forma, están Ricardo Martín Aguilar Martínez y Anel Natalia Sifuentes Hernández, de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, Campus Nuevo Laredo, además de Jesús Alejandro Flores Sánchez, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Campus Victoria.

La incorporación de los jóvenes abogados de la UAT a la OAJ del Poder Judicial de la Federación es una muestra más de la gestión que realiza el rector Anaya Alvarado por brindar mejores oportunidades de desarrollo a los egresados de las distintas facultades y escuelas de nuestra alma mater.

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