“No más candidatos prestados”: Verde endurece postura tras fracturas políticas

El partido asegura que blindará sus candidaturas en Tamaulipas para evitar perfiles ligados a grupos externos, escándalos o intereses ajenos a su agenda.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Reynosa, Tamaulipas.— En medio de un clima político marcado por cuestionamientos sobre presuntos vínculos de actores políticos y familiares con actividades del crimen organizado y el tráfico de drogas en Tamaulipas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que cerrará definitivamente sus puertas a las candidaturas externas provenientes de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente estatal del PVEM, Manuel Muñoz Cano, reconoció que la estrategia de postular perfiles ajenos al partido terminó debilitando al Verde en el Congreso local, luego de que legisladores que llegaron bajo sus siglas abandonaran posteriormente la bancada para reincorporarse a Morena.

“No vamos a tener nunca más candidatos prestados; todos nuestros candidatos van a ser cien por ciento verdes”, declaró.

La dirigencia estatal aseguró que ahora buscarán perfiles propios, con arraigo partidista y alejados de intereses políticos o grupos que puedan comprometer la imagen del instituto político en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y vigilancia sobre los antecedentes de quienes buscan cargos públicos.

Aunque evitó referirse a casos específicos, Muñoz Cano insistió en que el PVEM debe blindarse frente a figuras improvisadas o candidaturas impulsadas por acuerdos coyunturales que terminan generando fracturas internas y desgaste político.

En Tamaulipas, distintos sectores políticos han enfrentado en los últimos años señalamientos públicos y versiones relacionadas con presuntos nexos familiares o cercanía con estructuras del narcotráfico, situación que ha incrementado el escrutinio ciudadano sobre los perfiles que buscan llegar al poder.

Por ello, el líder estatal afirmó que el Verde apostará por construir una estructura propia y fortalecer cuadros internos para recuperar presencia política y representación legislativa.

Cuestionado sobre sus aspiraciones personales, Muñoz Cano confirmó que buscará competir por una diputación local en el próximo proceso electoral.

“Yo voy a ser legislador local”, respondió de forma directa.

Finalmente, reiteró que el PVEM buscará consolidarse como una fuerza con identidad propia en Tamaulipas, evitando depender de alianzas que, afirmó, terminaron costándole espacios políticos al partido.