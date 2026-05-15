Más allá de los escándalos mediáticos que presuntos delincuentes como Cabeza de Vaca buscan detonar angustiosamente, al ver que el poder ya no regresará a sus manos, el Tamaulipas de AVA y de Claudia Sheinbaum sigue dando muestras de solidez y de desarrollo.

Esas diez obras de gran calado, apoyadas desde el gobierno de la república presidido por la doctora Claudia Sheinbaum constituyen un testimonio irrefutable. Juntas todas estas acciones validan y respaldan el proceso transformador tamaulipeco, mediante una inversión histórica de 23 mil millones de pesos.

A manera de recrear la memoria política y social, en nuestro estado, veamos cuales son estos argumentos visibles, en los cuales se sustenta la narrativa del segundo piso presidido por el segundo gobierno federal de la 4T.

Numero uno.—El corredor Golfo-norte con una inversión de casi 40 mil millones de pesos. Dicha obra conectará el sur, el centro y el norte de nuestra entidad federativa, a lo largo de más de 503 kilómetros. En todo esto sobresale también la flamante vía terrestre de cuatro carriles. Y una longitud de cuatro carriles. Esto último no existía. En términos de ingeniería civil, se le denomina cuerpo nuevo.

Número 2.— El Tramo Saltillo-Nuevo Laredo del tren Golfo de México. Considerado como una moderna infraestructura de vías férreas, destinada a fortalecer el transporte de carga y de pasajeros.

Número 3.—La segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria. Sin duda el galardón más sobresaliente de la transformación en el corazón geopolítico de nuestro estado. Con ello, el gobernador AVA, no solo está respondiendo a una necesidad de la comuna capitalina, sino que está siendo congruente con una línea de progreso aliada del pueblo, y que dio inicio con el sexenio de su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra.

Número 4.—La ampliación de la autopista Cadereyta-Reynosa. Nada más y nada menos que 28 kilómetros de cuatro carriles, a partir de una inversión de más de 3950 millones de pesos.

Número 5.—Desarrollo del Puerto Norte en Matamoros. Una obra estratégica que rescata un espacio logístico desperdiciado por anteriores sexenios. Y que hoy se erige como una zona clave en para movilizar carga industrial en esta región.

6.—Polo de desarrollo en Altamira. Una de las grandes obras federales que le otorgan al sur de Tamaulipas, un lugar especial como nodo logístico enlace de poderosas cadenas de suministro, en materia de comercio internacional. En resumen, una de las joyas de la corona, inherente a nuestra oferta de equipamiento a nivel global.

7.—Sistema de transporte BRT en Tampico-Madero y Altamira- Esto habla de la modernización en la oferta del trasporte, (mucho más rápido y seguro), en beneficio de la zona conurbada, considerada como la región tamaulipeca más poblada del estado.

8.—El puente internacional 4/5 en Nuevo Laredo.—Esto equivale al reforzamiento de la conectividad fronteriza.

9.—Programa de rehabilitación Bachetón. Un proyecto con una inversión de 50 mil millones de pesos. Y que se refiere a la pavimentación intensiva de 407 kilómetros de carreteras federales. Sin duda, acciones de alto impacto social en Tamaulipas.

10.—Estaciones seguras en la región Ribereña. Construcción de estaciones de vigilancia, mediante concreto balístico. Tenen ya un avance significativo en ciudades como Reynosa y Miguel Alemán.

Adicionalmente a todas estas realidades del desarrollo tamaulipeco, la obra emblemática por excelencia, es la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo.

Américo Villarreal está pasando a la posteridad por ser un gobernante que impulsó a Tamaulipas por los cuatro costados, sin limitarse a una sola región. Su obra abarca tanto al sur, como al norte y el centro de la entidad. Igual los pueblos pequeños que las grandes ciudades polarizadoras del progreso.

Eso es lo que se ve en los hechos. El resto pertenece a la niebla de la especulación y de una intriga panista ausente de sustento.