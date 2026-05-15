🔴 Personal de seguridad acudió tras un reporte emitido por el C5; PEMEX ya realizaba labores en la zona

Redacción | La Región Tamaulipas

González, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero localizaron una toma clandestina de combustible en el municipio de González, luego de atender un reporte emitido por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5).

Los hechos se registraron en el kilómetro 70 de la Carretera Federal 80 Tampico-Mante, hasta donde acudió personal comisionado a la Estación Segura Villa Manuel para verificar la situación reportada.

Al arribar al lugar, los efectivos estatales confirmaron la existencia de la toma clandestina señalada en el reporte, procediendo a brindar apoyo y seguridad perimetral en la zona.

⚠️ De acuerdo con la información oficial, al momento de la llegada de los elementos de la Guardia Estatal, personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya se encontraba realizando las acciones correspondientes para el control y atención del incidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el manejo ilegal de combustible, a fin de prevenir riesgos para la población y daños a la infraestructura energética.