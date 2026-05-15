Redacción | La Región Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.– La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en una bodega ubicada en la colonia Campestre del municipio de Reynosa, donde fueron asegurados 15 vehículos con blindaje de agencia, además de un camión y cinco unidades sin blindaje.

De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, durante el operativo también fueron asegurados cartuchos útiles y el inmueble intervenido por elementos de seguridad.

En las acciones participaron agentes de la Policía Federal Ministerial, Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Guardia Estatal.

⚠️ El cateo derivó de trabajos de investigación y de un Informe Policial Homologado elaborado por personal militar, lo que permitió obtener una orden judicial para intervenir el inmueble.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el posible vínculo de las unidades con actividades ilícitas.

Las autoridades federales no reportaron personas detenidas durante el operativo.