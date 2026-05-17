🖋️ Por: José Medina

Una jornada marcada por la violencia se registró durante las primeras horas de este domingo en Tamaulipas, dejando un saldo preliminar de tres personas fallecidas en hechos distintos ocurridos en Matamoros y Ciudad Victoria. 🚔💥

El primer incidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana en Matamoros, específicamente en la calle 3 y Periférico, donde un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF), perteneciente a la división de protección a inmuebles, perdió la vida tras un ataque armado. Otro oficial resultó herido durante los hechos. 🚓🔫

De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los agentes federales concluían su jornada laboral cuando fueron impactados por una camioneta que posteriormente intentó darse a la fuga. Ante ello, se inició una persecución; sin embargo, los tripulantes comenzaron a disparar contra los oficiales.

Las autoridades detallaron que una segunda camioneta con hombres armados arribó al lugar para sumarse a la agresión, desatándose un enfrentamiento armado. Los elementos federales repelieron el ataque al encontrarse en riesgo inminente. ⚡🚨

Como resultado, uno de los oficiales sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada. Lamentablemente, otro integrante del SPF falleció en cumplimiento de su deber. 🕊️🇲🇽

La SSPC expresó sus condolencias a familiares, compañeros y seres queridos del agente caído, reconociendo su compromiso y servicio en favor de la seguridad de la población. Asimismo, informó que ya se reforzaron las acciones coordinadas para localizar a los responsables de la agresión.

Por otra parte, en Ciudad Victoria, autoridades atendieron un reporte por detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Lomas Verdes, al sur de la capital tamaulipeca. 📍

Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron en el interior de un domicilio a dos personas sin signos vitales, por lo que la zona fue acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizan las investigaciones correspondientes. 🚔⚠️

La ola de violencia registrada este domingo vuelve a encender las alertas de seguridad en Tamaulipas.

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