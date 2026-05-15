En 2015 impugnaron ante la Suprema Corte, y perdieron. Pan y Prd querían diputaciones y regidurías de RP con la irrisoria clientela del 1.0 por ciento de la votación total emitida.

Como quien dice, no querían ni “tirar la cáscara”.

En las siguientes semanas volverán a la cargada con tal de estar en el presupuesto, dado que inicia el proceso de reforma electoral local. El Congreso y la General de Gobierno de Tamaulipas, tienen en marcha el proyecto de “acople” con el plan B de la reforma federal, que busca aumentar el umbral para conseguir las ansiadas regidurías y diputaciones de minoría, en que se cobra lo mismo pero no se invierte.

Ahora que, si para conservar el registro estatal (subsidio) pudiera elevarse el mínimo a 4 o 5 por ciento de la votación, hay siglas que quedarían fuera del juego como el “difuntito” PRD en el proceso de 2024.

Endurecer las reglas sería lo más sano. Los “chiquillos” se han colgado de los mayores para conseguir votos prestados, negociar posiciones y conseguir regidurías y diputaciones que reparten entre los dirigentes y su parentela, o bien las “venden” al mejor postor.

Saludable para la democracia que, por un escaño estatal de RP, la autoridad electoral exija un mínimo del 5 por ciento de los votos… Mínimo!.

En la democracia nada puede ser de gorra. Los aspirantes todos a cargos de elección deben gastar suela y sudar camiseta si quieren cobrar. El pueblo exige chamba.

Al igual que en la inmensa mayoría de las entidades, hoy se requiere un 3.0 por ciento de la votación válida, que en 2024 no alcanzaron Prd, Mc, Verde y Pt. Son partidos que no le hacen falta a nadie.

En las regidurías no hay pierde. El priete viene. Para ocupar una de RP partidista o independiente, tendrán que acreditar el 3.0 por ciento de los votos, ya no 1.5 que es una ofensa para los ciudadanos.

Comparativamente, hay regiones en que se pide entre 3.0 y 2.0 como en Querétaro y Michoacán. El apriete debe ser parejo.

Cierto, el Congreso de Tamaulipas acoplará la Ley Electoral estatal con la reforma política federal que reduce regidores y diputados, pero es momento de hacer algunos arreglos que no gustan a los “satélites”. Se les acabará el negocio.

Ya vendrán foros para recibir propuestas, considerando que la legislatura local debe tener un mínimo de 22 diputados y los ayuntamientos un tope de 15 regidores. Hay que determinar cuántos de ellos serán por RP.

Con seguridad quedarán borrados del tablero de competencias quienes durante años vivieron del subsidio y la simulación democrática.

No es posible, por ejemplo que, en la elección de Victoria 2024, los partidos se llevaron una regiduría con 2,403 votos, cuando la votación total fue de 165 mil.

Son tan ridículos los requisitos que, en 2021, con la friolera de 2,209 votitos, hasta dos independientes se levantaron premio, y los titulares de regidores impusieron a hermanos, maridos y familiares en calidad de suplentes, para no dejar in un solo peso.

Es una patada para la democracia. Una vergüenza también los requisitos para formar un partido político: Cualquiera puede integrar uno, siempre y cuando cuente con el 0.26 por ciento de los padrones electorales.

Vergonzante que un partido que se precie de ser “grande”, el PAN, cuente con menos de 10 mil afiliados en Tamaulipas, apenas el mínimo para no ser descalificado.

Ahora mismo los azules andan engrillados, levantan el 10 por ciento de firmas -según el padrón- para aspirar a la dirigencia estatal ¿cuántas necesitan?. La irrisoria de 982.

Con diez mil afiliados no alcanzan ni un cuarto de la diputación local plurinominal, que en 2024 “costaba” alrededor de 52 mil sufragios.

Su jornada electoral es el cinco de julio. A ver cuántos militantes logran acarrear a las escasas urnas que instalarán.

Tema aparte, el Gobernador Américo Villarreal asistió este jueves, junto a otras y otros ejecutivos estatales, a una reunión con la Presidenta Sheinbaum de seguimiento sobre el IMSS Bienestar, un programa en el que no quisieron entrar los panistas, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. Los habitantes de las restantes 23 entidades gozan de los servicios.

“En Tamaulipas seguimos avanzando en el fortalecimiento de la salud”, publicó Américo.

Por el Poder Legislativo, liderado por Humberto Prieto Herrera, se llevaron a cabo eventos conmemorativos por la expedición de la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Tamaulipas, como uno de los logros de la legislatura 66. Entregaron el Premio Estatal de Psicología Tamaulipas 2026.

La noticia por la UAT, es la entrega del doctorado Honoris Causa al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, en ceremonia de Asamblea Solemne que se realizará este viernes 15 de mayo, en punto de las 18:00 horas, en el Aula Magna del Campus Tampico, por su contribución al desarrollo del conocimiento en el ámbito académico y de investigación.

El Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que la propuesta para entregar este reconocimiento al distinguido académico y científico mexicano fue aprobada por la Asamblea Universitaria durante la reunión extraordinaria de este órgano colegiado celebrada el pasado 17 de abril.