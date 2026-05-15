La frase la dijo dirigiéndose a mi el muy experto redactor de los comunicados oficiales de la Dirección de Comunicación del municipio de San Nicolás de los Garza, ciudad donde se ubica el campus, con el Estadio de Futbol de los Tigres… incluido… de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Estaba yo ahí de pie en esa oficina. “No hay enemigo pequeño”, dijo para que, a modo de enseñanza, de lección, escuchase no nomás yo, sino el equipo de seis, siete, redactores, fotógrafos y secretarias de esa oficina municipal, que suele ser enlace entre el Alcalde, sus funcionarios y los medios de comunicación de Monterrey.

Yo tenía 21 años. Eran mis primeros meses de reportero del “Tribuna de Monterrey”, de la Organización Editorial Mexicana. Al mismo tiempo estudiaba Periodismo en la UANL, y contaba yo con el absoluto respaldo, confianza, del Director de mi periódico. Tanto que por cinco o seis días me tuvo de trabajador emergente del Departamento de Corrección.

Había ocurrido, en ese Verano, justo que mi periódico inició una nueva Sección llamada Los Municipios, donde en cuatro páginas se daba amplia información de los municipios de Guadalupe, San Pedro Garza García y Cadereyta, Nuevo León, que eran ciudades conurbadas de Monterrey.

Me asignaron como reportero de San Nicolas, donde se ubicaba mi Facultad de Periodismo. Tenía que entregar diario, seis, siete notas informativas para llenar toda una plana. Ya sabrán. Me aplicaba en conseguir información tanto de los funcionarios y funcionarias como de los integrantes del Cuerpo de Bomberos, líderes vecinales, y de los partidos opositores al gobierno municipal del alcalde Ricardo Canavati Tafich, del PRI. Y me iba a las colonias populares a buscar anomalías.

En una de esas ocurrió que el alcalde Canavati nos recibe en su despacho y nos dijo al reportero de Más Noticias, Raymundo Hernández (que luego fue acá en Victoria, funcionario con Don Manuel Montiel) y a mí, (tengo fotos) del Tribuna, del apoyo que le esta dando el Gobernador de Nuevo León, Don Alfonso Martínez Domínguez para mejorar El Canal del Topo Chico, que es una vía natural de agua que pasa por varios municipios de Nuevo León.

Le iban a meter trabajo hidráulico al referido Canal –que no Penal, ni agua mineral — Topo Chico. En la foto que tengo de esa entrevista sentados en una mesa, clarito se ve que el alcalde –además yo con mi abundante cabellera de los 80tas –ni me toma en cuenta. Se enfoca solo en el periodista Raymundo.

Total, yo redactó la información del dichoso Canal de Topo Chico y escribo que el alcalde Canavati, con apoyo del gobernador Martínez Domínguez va a… ENTUBAR… el dichoso Canal.

Así entendí. Pero absolutamente no se trataba de eso. Se trataba de que iban a CANALIZAR el Topo Chico. El caso fue que tras pasarle al Gobernador de Nuevo León mi nota informativa de que iba a ser Entubado el canal ese , este le marca o personalmente le dice a Canavati, que para qué anda declarando eso, de que van a entubar el canal, si lo que van a hacer es “canalizar”.

Total, que Canavati se enoja muchísimo, argumenta que el equivocado era un reportero novato, o sea yo. Y entonces su Jefe de Prensa, Lic. Contreras se molesta bastante conmigo.

Preocupado yo, le comento del asunto al director del Magazine dominical “La Silla”– tabloide donde yo escribía un articulo de una plana y me pagaban con cheque 50 pesos… muy, muy buenos, por cada artículo cultural —, y le agregó: “Pero fíjese cuando yo llegué al Palacio de San Nicolas a presentarme con él, con el Lic. Contreras, me dijo: “Mira, aquí te vamos a ayudar en tu trabajo, si un día necesitas que un fotógrafo te ayude con unas fotos, nomás le dices y ya. O una llamada telefónica, sin problema. ¡Ah, pero por favor..! el día que veas que yo ordené la publicación de un cuarto de plana para los periódicos de Monterrey, y a ti no te demos eso… no te vayas a sentir… es que tu periódico Tribuna… no es un medio efectivo”.

Dicho esto me dice el director de “La Silla”: “A ver, así como me estas contando, ve con el Director (del periódico) y cuéntale, todo. Y es que si no haces, a ti— laboralmente, te va ir muy mal”.

Dicho y hecho. Voy con el Director y le cuento, y le preciso…”Y me dijo… es que Tribuna, no es un medio efectivo”.

Y entonces me ordena el Director: “A ver, desde mañana te vas a reportear, y haz notas de todos los problemas que hay en San Nicolás . ¡Ah, pero no inventes nada! ¡Ya veras como el alcalde Ricardo Canavati me tiene que buscar !”

Un día, en la soledad del Auditorio Municipal, el director de Prensa, me muestra un sobre amarillo, exhibiendo los billetes de su sueldo, y me dice harto serio: “De aquí comen mis hijos, ¿qué quieres?”. “Yo no busco eso, licenciado”, respondo.

Hubo un cambiazo total en el comportamiento con reportero de un medio, Tribuna, que “no era un medio efectivo”, pues iba rezagado en aceptación, tras El Norte, El Diario, El Porvenir y Más Noticias. “No hay enemigo pequeño”. Y espero que la anecdota sea una enseñanza en Periodismo. NOS VEMOS.

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