El titular de la Auditoría Superior del Estado, FRANCISCO NORIEGA OROZCO, está prácticamente listo para presentar ante el Congreso local, el informe relativo a la cuenta pública consolidada del ejercicio fiscal 2025.

Desde luego que hay cambios importantes en la documentación a entregar a los legisladores, aunque hay entes que siguen mostrando deficiencias mínimas en lo que comprende la presentación de los informes, aunque el número de observaciones hechas por la ASE, podría ser menor en este 2025.

Y es que, en poco más de un año como titular de la Auditoría, FRANCISCO NORIEGA ha brindado cursos, capacitación, asesoría, pláticas y enseñanza a quienes reciben, administran y aplican los recursos públicos.

Varios alcaldes, tesoreros y quienes están al frente de los organismos operadores de agua potable y drenaje, entre otros, han destacado el trabajo de NORIEGA OROZCO.

Y lo han hecho, porque lo único que les ha dicho el Auditor, es que se vayan por el camino correcto, para que de esa forma no tengan ninguna bronca al momento de que dejen el cargo y lo han entendido a la perfección.

Saben que el titular de la ASE no se presta a ninguna clase de negociación, aunque siempre tiene la mano tendida para encaminarlos hacia el orden y la disciplina financiera.

Diremos que algunos alcaldes, ex presidentes municipales y quienes no han podido comprobar o solventar observaciones con anterioridad, han tocado las puertas de la ASE.

Saben que los tiempos políticos se acercan y que, si no han aclarado esos pendientes, difícilmente podrán ir en busca de un nuevo cargo de elección popular en la elección del 2027.

Quizá por ello, NORIEGA OROZCO les ha pedido a los prospectos en general, que actualmente ocupan un cargo e irán por otro el próximo año, a que antes de que se vayan, dejen todo en orden para que no tengan broncas.

Obvio que aún hay temas pendientes, pero comparativamente con todo el desorden que dejó JORGE ESPINO ASCANIO, ex titular de la ASE, el trabajo de FRANCISCO NORIEGA refleja por mucho, mejores resultados.

Por todo lo que implicó la asistencia ante el pleno o comisiones del Congreso local, para la glosa del cuarto informe de actividades del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el titular de la ASE prefirió esperar para presentar su informe consolidado de la cuenta pública 2025 a los legisladores locales. Ahora es su turno. EN FIN.

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