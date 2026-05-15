UNO.- La reunión celebrada en el marco de la Cuarta Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios refleja con claridad el compromiso del Gobierno de Tamaulipas por fortalecer las políticas de prevención y protección de la salud pública en donde por cierto la participación de autoridades estatales, municipales y especialistas médicos demuestra que existe una visión coordinada y responsable para enfrentar los desafíos sanitarios actuales, especialmente en temas tan sensibles como la medicina estética y la seguridad de los pacientes.

Resulta positivo que la administración estatal encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya impulse espacios de capacitación, análisis y concientización que permitan a la población contar con mayor información para tomar decisiones seguras respecto a su salud. La prevención sigue siendo una de las herramientas más eficaces para evitar riesgos y proteger vidas, y este tipo de encuentros fortalecen precisamente esa cultura preventiva.

Oportuno destacar la voluntad de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, de promover la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto con el sector médico, entendiendo que la vigilancia sanitaria requiere la participación de todos los actores involucrados. La regulación adecuada de los servicios médicos y estéticos no solo brinda confianza a la ciudadanía, sino que también eleva la calidad de la atención y contribuye al bienestar colectivo.

Otro aspecto relevante es el impulso que Tampico busca consolidar como destino de turismo médico, apostando por buenas prácticas y servicios de calidad. La visión expresada por Mónica Villarreal Anaya confirma que cuando existe coordinación entre gobiernos y comunidad médica, es posible construir una región más competitiva, segura y comprometida con la salud de las personas.

De manera que: Esta jornada representa un paso importante para seguir fortaleciendo la cultura sanitaria en Tamaulipas. La prevención, la información y la regulación responsable son pilares fundamentales para garantizar la salud de la población, y el trabajo conjunto de las instituciones confirma que existe la voluntad política y social para avanzar en esa dirección, a darle.

DOS. – La cercanía con la gente sigue siendo uno de los elementos más valiosos en el ejercicio público, especialmente cuando se traduce en diálogo directo con quienes todos los días sostienen la economía local desde el esfuerzo y el trabajo independiente.

La reciente convivencia de Gerardo Montes con comerciantes del mercado rodante de la colonia “Las Canoas” en el Mante, refleja precisamente esa necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación entre autoridades y ciudadanía.

Más allá de un festejo por el Día de las Madres, este tipo de encuentros permiten escuchar de primera mano las inquietudes, necesidades y problemáticas que enfrentan quienes viven del comercio popular. Cuando un representante social convive en el territorio, ahí en corto, y no solamente desde una oficina, se fortalece la empatía y se genera mayor confianza entre la población y sus autoridades.

El reconocimiento al emprendimiento local también es importante porque dignifica el esfuerzo de cientos de mujeres y hombres que diariamente buscan llevar sustento a sus hogares. Los mercados rodantes representan mucho más que actividad comercial: son espacios de lucha, perseverancia y movilidad económica para muchas familias mantenses y lo que es mejor, necesitan quien los apoye o ya de perdido los escuche.

La participación cercana de representantes populares puede convertirse en una herramienta efectiva para construir soluciones reales. Escuchar a la ciudadanía, atender sus necesidades y mantener presencia constante en las colonias ayuda a identificar problemáticas que muchas veces no aparecen en los informes oficiales, pero que afectan directamente la vida diaria de la población.

TRES. – La amenaza del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas ha dejado de ser un problema exclusivo del sector pecuario para convertirse en un tema de salud pública y responsabilidad colectiva. Por ello, resulta relevante que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, fortalezca su participación junto al Gobierno del Estado en las acciones de contención y combate de esta plaga.

La postura asumida por la UAT refleja sensibilidad y compromiso social, pero también una visión científica ante una problemática que avanza rápidamente y que ya afecta no solo al ganado, sino también a fauna silvestre, mascotas e incluso representa riesgo para los seres humanos. Minimizar la situación sería un grave error.

La participación de estudiantes, investigadores y especialistas de la UAT demuestra que las instituciones educativas no deben permanecer ajenas a los problemas que impactan directamente a la sociedad. La investigación para desarrollar trampas y mecanismos de control contra la mosca transmisora es una muestra de cómo el conocimiento puede convertirse en una herramienta útil para proteger la economía rural y la salud pública y lo que es mejor actuar con determinación y fortalecer como instituciones.

Por lo pronto el llamado del rector a tomar con seriedad esta contingencia debe ser escuchado. Tamaulipas enfrenta una amenaza que podría tener consecuencias económicas, sanitarias y ambientales importantes si no se actúa de manera coordinada. Hoy más que nunca, la suma de esfuerzos entre gobierno, universidad y sociedad será clave para evitar que esta plaga continúe expandiéndose

Propicio señalar que: Hay muchos temas que en las últimas fechas son aprovechados para atacar, denostar, pero, hay que tomar en cuenta que, los diablos andan sueltos, las grillas están al por mayor de todos contra todos, es política, son intereses y sobre todo que a rio revuelto ganancia de pescadores. Aunque muchos ni sepan pescar, pero si grillar, pero hay que advertir el que se lleva se aguanta.

CUATRO. -La política energética en Tamaulipas comienza a mostrar resultados concretos que impactan directamente en la economía familiar y en la calidad de vida de miles de personas. La reclasificación de tarifas eléctricas representa uno de los avances más relevantes, especialmente para municipios que durante años enfrentaron costos elevados de energía pese a las altas temperaturas que caracterizan a la región.

Que más de 186 mil habitantes de municipios como Abasolo, El Mante, González, Güemes y Padilla ya cuenten con este beneficio es muy importante y sobre todo que significa un alivio para hogares que destinaban buena parte de sus ingresos al pago de electricidad y refleja una gestión que responde a una demanda histórica de justicia tarifaria para Tamaulipas.

Resulta importante el programa “Electrificación al 100% 2025-2028”, porque coloca en el centro a las comunidades que durante décadas permanecieron marginadas del acceso a servicios básicos. Llevar energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos a más de 2 mil 300 viviendas no solo implica el instalar paneles solares; significa abrir oportunidades de desarrollo, educación, seguridad y bienestar para familias rurales.

El hecho de que municipios como Díaz Ordaz ya hayan alcanzado cobertura total demuestra que sí es posible reducir las brechas de desigualdad cuando existe planeación y continuidad en las políticas públicas. Además, apostar por tecnologías limpias en zonas apartadas coloca a Tamaulipas en una ruta moderna y sustentable para atender necesidades sociales, así de fácil.