*Morena, con doble vara

*El ‘huérfano’ de Adán

*‘La Borrega’, apestado

*Líder S30 quiere fuero

Hemos comentado aquí el ‘golpeteo’ que una buena parte de ‘morenos’ ha desatado contra la gobernadora de Chihuahua, MARU CAMPOS, por, dicen, haber permitido el ingreso de agentes de la DEA sin la autorización correspondiente.

De hecho, esas voces están promoviendo la realización de una manifestación este sábado 16 de mayo en ese estado fronterizo.

Desde luego que llama la atención que esos ‘morenos’ defensores de la ley (no se ría) tundan a MARU y guarden silencio cómplice en otros escándalos, donde los involucrados son gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional.

Hay tienen por ejemplo a RUBÉN ROCHA MOYA, gobernador con licencia de Sinaloa, al cual prácticamente todos los integrantes morenistas han protegido tras los señalamientos que el gobierno de Estados Unidos ha hecho en su contra, de ser parte del ‘narco’.

Otra muestra donde los ‘guindas’ están “callados como momias” sería el caso de la gobernadora de Baja California, MARÍA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, a la cual el gobierno ‘gringo’ le quitó la visa por presuntas relaciones peligrosas.

Otra política que ha sido protegida por MORENA es EVELYN SALGADO PINEDA, a quien múltiples guerrerenses señalan de vínculos con el crimen organizado.

También está ADAN AGUSTO LÓPEZ HÉRNANDEZ y la barredora, quien pese a la evidencia, sigue cómodamente despachando desde el Senado.

En estos cuatro casos, los morenistas que piden ‘crucificar’ a MARU CAMPOS guardan cómplice silencio.

Es decir, los morenistas aplican doble vara, donde a “los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

Así se las gastan.

En otro tema, uno de los prospectos para el proceso electoral del 2028, cuando los tamaulipecos acudirán a las urnas para elegir gobernador, es JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien parece haberse quedado sin ‘padrino’, tras la caída en desgracia de ADÁN AGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Es decir, si alguna vez ‘El Huachacolito’ tuvo posibilidades, hoy esa probabilidad se ha desvanecido.

“‘La Barredora’ no llegará a Tamaulipas”, dicen observadores políticos.

A propósito de ‘huérfanos’, otro que seguramente se quedará con ganas de ser nuevamente ungido candidato es MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, tras el ‘resbalón’ que cometió recientemente, al exhibir, sin pruebas, a múltiples morenos, por sus presuntas relaciones con contrabandistas de combustible.

Decimos lo anterior tras ver el repudio generalizado hacia “La Borrega” en MORENA, pero también el ‘asquito’ que le tienen en el Partido Verde.

¿Será que, con tal de seguir con fuero, veremos a LÓPEZ HERNÁNDEZ pintado de ‘naranja’?

Y es que hoy, más que nunca, ‘La Borrega’ necesita la protección que brinda el fuero, ante los señalamientos que la Auditoria Superior del Estado y el actual gobierno de Matamoros han hecho en su contra, acusándolo de ‘desaparecer’ casi 400 millones de pesos.

En tanto, desde Matamoros insisten en no perder de vista a la actual titular del DIF, ANA ARICEAGA de GRANADOS, a quien le ven cara de candidata para el proceso electoral del 2027

“Se perfila para ser candidata a diputada federal”, nos dicen.

Y justifican: “Le ha dado un nuevo rostro al DIF, más humano, más preocupado por los vulnerables, más cercano a los matamorenses…”.

Ahí queda.

Finalmente, vaya fiasco que resultó ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO en su segundo periodo al frente de la sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Y es que no son pocas las voces que aseguran que el ‘viejito’, junto con su pandilla, se ha despachado con la cuchara grande y ha cometido sinfín de abusos con el dinero de ese sindicato, además de la venta de plazas educativas.

“Urge una auditoria externa, para que queden exhibidas sus fechorías”, dicen.

¿Será por eso la urgencia de ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO de buscar fuero?, digo, pues es bien sabido que desea ser candidato a diputado federal.

Hasta la próxima.