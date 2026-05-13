Cd.Victoria,Tamaulipas.-Una mujer perdió la vida tras un accidente vehicular registrado en el municipio de Gómez Farías, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El reporte fue recibido a través del C-5, lo que generó la rápida movilización de autoridades hacia el lugar del percance.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Gómez Farías ya se encontraban brindando atención, confirmando el fallecimiento de la conductora de un vehículo Nissan Tiida.

La víctima viajaba acompañada por dos menores de edad, de 6 y 2 años respectivamente, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

Autoridades informaron que el incidente no obstruyó la circulación, por lo que el tránsito permaneció fluido mientras se realizaban las diligencias correspondientes.