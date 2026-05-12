El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se aprueba la expedición del Reglamento para la designación de consejerías y secretarías de los consejos distritales y municipales y se abroga el Reglamento para los procedimientos de selección y designación de las consejeras y los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, aprobado mediante Acuerdo número IETAM-A/CG-12/2020 y modificado mediante Acuerdo número IETAM-A/CG-12/2023. Lo anterior durante el desarrollo de la sesión número 9 de carácter extraordinaria celebrada en la sala de sesiones del Instituto.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Organización Electoral del Instituto, la Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, destacó que el documento que se presenta ante el Pleno del Consejo, representa un avance sustantivo sobre las diversas acciones afirmativas para la integración de los órganos desconcentrados del instituto, de cara al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

La Consejera Lugo Rodríguez refirió que para la construcción del reglamento se tomaron en consideración las propuestas en la que se advirtieron áreas de mejora, lo que resultó en propuestas de modificación de dicho reglamento con la inclusión de actividades sustantivas.

Destacó la Consejera que dicho reglamento, establece acciones afirmativas en grupos en situación de vulnerabilidad como son las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, adultos mayores y personas jóvenes, por lo que, a partir de su designación, se reservará al menos el 20 por ciento de las consejerías en la integración de ambos consejos.

Un segundo proyecto aprobado por las consejerías, es el Acuerdo relativo a la emisión de Criterios específicos para la ponderación que tendrán las etapas de examen de conocimientos, valoración curricular y entrevista en la calificación integral de cada persona aspirante para la designación de las consejerías electorales que integrarán los consejos distritales y municipales para el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027 y su anexo.

Durante la presentación de estos Criterios, el Consejero Presidente Juan José G Ramos Charre, en su intervención mencionó que este documento permitirá fortalecer la capacitación desde antes del desarrollo de la función, teniendo los conocimientos en lo relativo de la función electoral, a las acciones afirmativas, igualdad y violencia política en razón de género, así como el funcionamiento de las etapas del proceso electoral, desde la preparación de la elección, la jornada electoral, hasta el desarrollo de los cómputos de cada una de las elecciones.

Resaltó el Consejero Presidente que estos criterios son una innovación, pues dijo, esta plataforma estará a disposición de cualquier persona aspirante una vez que cumpla con sus objetivos transcurrido el proceso de designación.

En otro punto de la orden del día, se rindió el informe a cargo de la Secretaría Ejecutiva al Consejo General respecto de la atención de denuncias relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género.

El IETAM hace del conocimiento de la ciudadanía el presente comunicado con fines de divulgación; no obstante, los acuerdos aprobados por el órgano colegiado, corresponden a la única versión oficial, pudiendo consultarse en el siguiente enlace:

https://ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2026&idTdoc=2