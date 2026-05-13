Cd.Victoria,Tamaulipas-La diputada local de Morena, Ana Laura Huerta Valdovinos, participó en el foro “Lupus y otras enfermedades autoinmunes en México”, realizado en el Senado de la República, donde reiteró su compromiso de impulsar acciones legislativas y políticas públicas que garanticen atención digna, integral y con perspectiva de género para las personas que enfrentan estos padecimientos.

El encuentro fue encabezado por Amalia Dolores García Medina, presidenta de la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, y reunió a legisladoras y legisladores federales y estatales, especialistas en reumatología, organizaciones civiles y pacientes, con el propósito de visibilizar la problemática que enfrentan miles de mujeres afectadas por enfermedades autoinmunes.

Durante su participación, la legisladora tamaulipeca destacó que el lupus y otros padecimientos autoinmunes representan un desafío de salud pública que impacta no solamente la salud de quienes los padecen, sino también su estabilidad económica, su entorno familiar y su desarrollo integral.

Subrayó que hablar de estas enfermedades implica también hablar de derechos humanos, igualdad sustantiva, acceso oportuno a los servicios médicos y justicia social.

En el foro participaron representantes del Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus (CETLU), entre ellos su presidenta, Laura Athié, y su director, Efrén Calleja, además de médicas, médicos y especialistas que expusieron la necesidad de fortalecer la detección temprana y garantizar tratamientos integrales para las y los pacientes.

Ana Laura Huerta Valdovinos informó que desde el Congreso del Estado de Tamaulipas ya fue presentada una iniciativa relacionada con este tema, misma que actualmente se encuentra en comisiones para su estudio, análisis y dictaminación.

La diputada reiteró su respaldo a todas las acciones institucionales encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con lupus y otras enfermedades autoinmunes, al señalar que no se puede permitir que la desinformación, la indiferencia o la falta de atención continúen afectando a miles de familias mexicanas.

Finalmente, reconoció la labor de las organizaciones civiles, especialistas y pacientes que hicieron posible este espacio de diálogo y reflexión, al tiempo que refrendó el compromiso de seguir impulsando desde Tamaulipas iniciativas para que la voz de quienes enfrentan estas enfermedades sea escuchada y plenamente atendida.