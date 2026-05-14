Como titular del Poder Ejecutivo, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA enviará una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado para su análisis, revisión y eventual aprobación, que además de armonizar con lo que comprende el “Plan B” de la reforma electoral, ampliará el marco legal en la entidad para la integración de los cabildos y conformación del Poder Legislativo.

El proyecto se está elaborando entre la Subsecretaría de Enlace Legislativo, cuyo titular de RÓMULO PÉREZ SÁNCHEZ y el área jurídica del Congreso local, en el que no se descarta la posibilidad de realizar foros, para recoger la opinión de los actores, partidos políticos y miembros de la sociedad en general.

Uno de los temas que causará ruido, incluso diferencias entre los partidos políticos, es la posibilidad de incrementar los porcentajes de votación para quienes sean candidatos a diputado local y regidor de Ayuntamiento, por el principio de representación proporcional.

Es decir, incrementar de un tres a un cinco por ciento el porcentaje de votos, para quien asuma el cargo de diputado local plurinominal, y de 1.5 a un tres por ciento tratándose de la figura de regidor por el principio de representación proporcional.

La idea de RÓMULO, es que tanto legisladores locales como regidores, tengan un amplio respaldo social reflejado en cantidad de votos, aunque la propuesta podría dejar fuera a los partidos pequeños que muy apenas la libran para tener registro en el Estado.

De ir en esos términos la propuesta en la armonización de la legislación electoral, sentaría las bases para que sólo aquellos partidos que alcancen elevada votación, tengan representación en el Congreso local como en la integración de los ayuntamientos, vía representación proporcional.

El primer paso es terminar de elaborar el proyecto de armonización a lo que constituye el “Plan B”, para que de manera adicional se haga esa y posiblemente otro tipo de propuesta a la legislación electoral actual.

Obviamente que, partidos políticos que en lo individual – no en coalición – postulen candidatos, no alcanzarán a tener representación en el Congreso ni en ayuntamientos.

Por cierto, nos comentaban los motivos, por los cuales JORGE TICO GARCÍA podría ser postulado por el PAN, si además del color azul y blanco, trae siglas de naranja en su vestimenta.

Sencillo, el naranja de MC, ya tiene su prospecto, aun cuando JORGE TICO tiene más presencia y respaldo que JUANJO SALAZAR. EN FIN.

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