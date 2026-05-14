Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de varios días de inacción por cuestiones médicas, volvemos a la tecla y muy temprano encontramos que el Gobernador Américo Villarreal participaba en la mañanera de Claudia Sheinbaum, con motivo del hundimiento controlado del buque Onjuku, en aguas territoriales del Nuevo Santander.

Causó interés nacional. No es algo que se vea todos los días. Los conocedores dicen que, en aguas nacionales, desde la conquista hasta nuestros días se han acumulado poco más de un centenar de naves convertidas en arrecifes artificiales.

“Vivimos un hecho histórico”, dijo Américo ante un evento que quien sabe cuándo se vaya a repetir.

El Gobierno de Tamaulipas impulsa desde 2024 un Sistema Arrecifal que ya hundió el buque Huracán (de la Armada de México; menor calado), destinado a crear nuevos hábitats, refugios y zonas de reproducción para la vida marina,

El Onjuku tiene su historia: Fue construido en Japón en1977 y donado a México un año después, que lo dedicó a tarea de exploración y estudio de los mares mexicanos.

Volviendo con Américo, como lo hemos comentado en estas líneas, no es casual la constancia en el primer escaparate del poder en México. El mensaje es que hay cercanía, confianza y alineación con el proyecto nacional, tanto como una especie de “certificación política” que viene de Palacio Nacional.

No todos los ejecutivos tienen acceso constante a la mañaneras, mucho menos posibilidad de hacer enlaces en vivo, presentar proyectos estratégicos y recibir elogios.

Para aquellos que no quieran entender, sobre todo del mismo partido al que pertenece Villarreal, decirles que esta serie de apariciones y relación fortalece cada vez el liderazgo político del Gobernador, tanto como para ser el fiel de la balanza en los próximos destapes de candidatos quindas.

Para los aspirantes a cargos de elección en 2027 y 2028, decirles que su inquietud no deben buscarla en padrinazgos alternos en la gran capital, y menos meterle dinero bueno al mano. La realidad es distinta. Cada vez que AVA aparece en la conferencia, el menaje es que Tamaulipas tiene línea directa con el centro del poder y el ejecutivo sigue acumulando capital.

Los hay que prefieren terminar su vida pública por la vía rápida, el “suicidio”, como es el caso de La Borrega López, que solo se echó la soga al cuello. Si pensó que atacando al gobierno de Américo subirían sus bonos rumbo al 2028, se equivocó. No volverá a tener cabida en el guinda.

La Borrega dijo y se desdijo, echó reversa luego de cometer uno de los errores más peligrosos del mundo político: Pelearse antes de tiempo con quien concentra el poder estatal. Quería conseguir la bendición del centro. Deberá pagar sus consecuencias.

A AVA y su equipo les hizo lo que el aire a Juárez, -ni los despeinó- pero se quemó en Palacio Nacional, donde saben quién es el que domina el ambiente político.

La caída de López Hernández no puede entenderse más que como “suicidio”. En la administración pública los agravios al poder rara vez se olvidan y menos de quien anda de grillero para arrebatar espacios.

Más claro: Falta mucho para el proyecto de 2028 y el equipo de Américo no se va a distraer en perfilar a alguien.

Igual: Ningún proyecto serio podrá crecer sin pasar por Palacio.

Al menos Villarreal y los suyos supieron que tenían un enemigo emboscado, que les pudo hacer más daño después del proceso de 2027.

Con seguridad, el destino que espera a Don Mario es el basurero de la historia, como lo fue de otros que en su tiempo se entusiasmaron a conseguir la gubernatura por cualquier vía, como el legendario Manuel Garza González y el senador Antonio García Rojas (PRI único).

El que se acuerda mucho de Tamaulipas es Rodolfo González Valderrama, Jefe de Prensa de la Cámara de Diputados con Monreal.

Se quiere dar otro “entre” por el Palacio del 15 Juárez. Le hecha piropos a los municipios pero no se ha atrevido a pisar territorio es plan de precampaña o “posicionamiento”, como se dice en el hargot.

En 2021 fue delegado de Programas Sociales, le soltaron rienda en territorio pero no “pintó”. El candidato fue Américo Villarreal.

Trata de identificarse como “Rodo” con una figura elaborada en IA y de fondo el Cerro del Bernal.

Para tratar de hacer “estructura” deberá tener “permiso” nacional y visto bueno estatal ¿se lo darán?. No puede andar sueldo como burro sin mecate, agitando. Son reglas de urbanización política.

En asuntos de la universidad, destaca una participación más activa y directa de la UAT en el combate al gusano barrenador del ganado, que el Rector Dámaso Anaya calificó como tema “no menor” que requiere la participación de todos.

Las brigadas laboran en cinco municipios donde han detectado 160 casos, zona sur, que acumula 435 contagios desde diciembre.

La alerta es general porque ya está en perros, se puede presentar en humanos y fauna silvestre, -dijo-. Afecta a todas las especies de sangre caliente.

En la capital Victoria el alcalde Lalo Gattás, acompañado de su esposa Lucy, dio el banderazo de remodelación del antiguo y emblemático parque de softbol del 31 Morelos, en que juegan más de 200 equipos de la ciudad.

El gobierno municipal invertirá más de dos millones de pesos, a la par de la recuperación de 10 espacios deportivos más de la mancha urbana.