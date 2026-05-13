El pleno del Congreso del Estado aprobó este lunes la iniciativa presentada por la Junta de Gobierno, a propuesta de su presidente, el diputado Humberto Prieto Herrera, para posponer la comparecencia de la secretaria de Salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, dentro del proceso de glosa correspondiente al IV Informe de Gobierno del mandatario Américo Villarreal Anaya.

La propuesta recibió el respaldo de 26 diputadas y diputados presentes en la sesión plenaria, registrándose únicamente cuatro votos en contra.

La titular de Salud había sido originalmente convocada para comparecer el próximo lunes 18 de mayo, a partir de las 12:00 horas, ante la Comisión Legislativa de Salud, como parte del calendario establecido para que los integrantes del gabinete estatal ampliaran la información contenida en el informe gubernamental.

Durante la exposición de motivos, se señaló que la doctora Hernández Campos asumió recientemente la titularidad de la dependencia, apenas unos días después de haber recibido el nombramiento por parte del Ejecutivo estatal, por lo que se encuentra dentro del periodo legal de 90 días contemplado para el proceso de entrega-recepción, particularmente complejo en una institución de las dimensiones operativas y administrativas de la Secretaría de Salud.

El presidente de la Junta de Gobierno sostuvo que la determinación busca garantizar que la comparecencia se lleve a cabo en condiciones que permitan ofrecer información completa, técnica y debidamente sustentada ante el Poder Legislativo.

En contraste, este mismo martes sí se desarrolló la comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, pese a tratarse igualmente de un funcionario de reciente nombramiento.

La diferencia, se explicó durante la sesión legislativa, radica en que Becker Hernández se desempeñó durante los años previos como subsecretario de la propia dependencia, manteniendo participación directa y conocimiento cercano de las actividades, programas y acciones reportadas en el informe gubernamental.