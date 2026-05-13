En la atención de autoridades federales y estatales, estuvo el procedimiento realizado al Norte del Golfo de México para el hundimiento de un barco que, tras concluir su vida útil, fue entregado al mar para que sea refugio de los ecosistemas marinos, en especial de arrecifes porque son parte del corazón del Océano al albergar biodiversidad marina, proteger las costas de la erosión, son sostén para la pesca y contribuyen mitigar el cambio climático.

El hundimiento que fue presenciado por la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo vía remota, es el segundo que se lleva a cabo en el Golfo de México, como parte del proyecto de sostenibilidad y protección ambiental que inicio hace dos años con otro buque, el Huracán, para fortalecer el sistema de arrecifes artificiales, por ello, el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, agradeció el respaldo presidencial el impulso que da a Tamaulipas para beneficio del país.

En la ceremonia estuvo presente el Embajador de Japón en México Kozo Honsei, en virtud de que se gobierno donó el buque que ahora será parte del sistema artificial arrecifal de Tamaulipas, así como, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y también vía remota la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

Obvio para llevar a cabo la acción deben de seguirse una serie de protocolos, porque no es solo dejar el barco en el Golfo de México y echarle peso para que se hunda, deben de tomarse mil y una media, porque implica explosión desde una parte remota y, de alguna manera generar ruido en el punto para que, la acción de provocar que se sumerja no comprometa la vida marina.

Ese punto fue a casi 30 kilómetros al Este de la costa de El Mezquital, Tamaulipas y fue de manera controlada, es decir, se usaron cuatro vías de agua distribuidas a lo largo de estribor y babor del buque Onjuku, como se llamó y que ahora será refugio para los arrecifes, por tanto, el casto del barco descendió lentamente hacia el fondo del mar.

Podría decir cualquier persona que, una acción de esas simples, sin embargo, en realidad es todo un acontecimiento, que va de espectacular a benéfico para la biodiversidad, queda claro que vale la pena en todos los sentidos, por ello, el hecho de que, el Gobierno de Tamaulipas cuente con un proyecto de fortalecimiento arrecifal, implica que hay visión de futuro para que, del mar patrimonial pueda hablarse de equilibrio ambiental.

Dicho en palabras del secretario de Marina, Morales Ángeles, que estuvo con el gobernador de la entidad, doctor Villarreal Anaya, el evento fue mucho más que el hundimiento controlado de un buque, es la visión de un país que transforma el acero en vida, en el cual se comprende que debe existir desarrollo y sostenibilidad como fórmula de avance en la protección del mar para beneficio del futuro de México.

Los otros

Del cabrito al machacado, de Tula a Jiménez, no de Tula a Jaumave, como dice el corrido, porque ahora se trata del Festival del Machacado, que se llevará a cabo en el municipio gobernado en la actualidad por la señora Corina Garza Arreola y quien, junto con el secretario de Turismo, Benjamín Hernández rodríguez, dieron a conocer los pormenores de la actividad.

Será concurso con premios en efectivo a quienes preparen el más sabroso machacado y la festividad a realizarse en Jiménez, que fuera capital de Tamaulipas cuando todavía la entidad se llamaba Nuevo Santander, también habrá callejoneada y música, mucha música, porque quieren que este festival se quede como algo tradicional y que permita a las fuerzas vivas del municipio mostrar a los visitantes que se tienen cosas buenas en ese lugar, para favorecer el turismo.

La verdad es que suena interesante el Festival del Cabrito y no es que el titular de la secretaría de Turismo, tenga predilección por las buenas comidas, pero, al paso que va, pronto habrá festival de la Torda de la Barda en Tampico, del Zacahuil en Mante, del taco en Reynosa y de las gorditas en Victoria.

Además, de la panela en Aldama, del Pay de Mango en Llera, de las Flautas en la Zona Norte del Estado, del chorizo en Ocampo y Jaumave, de las Chochas en Llera y el Festival de la Sopa de Mariscos y la tortilla de camarón en La Pesca, municipio de Soto la Marina.