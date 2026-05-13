Este miércoles anduvo por tierras matamorenses, específicamente en el Puerto del Norte, el gobernador Américo Villarreal para presidir, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum de manera virtual, el hundimiento controlado del ex buque ARM Onjuku, donado por Japón a Mexico en 1978 para la oceanografía y la pesquería, para que se integre al Sistema Artificial Arrecifal de Tamaulipas, que se encuentra en el punto donde convergen las aguas de la Laguna Madre y el Golfo de Mexico.

El gobernador Américo Villarreal a bordo del buque Papaloapan, junto con el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Alicia Barcena y ante la presencia del embajador de Japón Kozo Honsei, hizo el reconocimiento del invaluable apoyo de la Marina Armada de Mexico en tareas de seguridad y en la contribución para fortalecer el sistema de arrecifes artificiales, que benefician a los pescadores ribereños, asi como al Puerto del Norte.

Este hundimiento controlado del buque Onjuku es el segundo que se realiza dentro de un proyecto que se inició en el 2024, con el ex buque Huracán, para recuperación de las áreas marinas, ayudando a la reproducción de especies mediante este Sistema Artificial Arrecifal de Tamaulipas.

Cambiando de tema, el que sigue muy “gallito” es el regidor del Partido Verde en el Cabildo de Matamoros, Ramiro Cisneros, quien se dice listo para darle la bienvenida a la dirigente nacional del partido Karen Castrejón, quien estará en tierras tamaulipecas este sábado.

Pues bien, el regidor al cuestionársele sobre el diputado federal Mario López, inmediatamente se deslinda, asegurando que este pertenece a Morena, y que fue un préstamo de que se realizó entre su partido y Morena para que ahí colocaran a un guinda, pero nada más, olvidándose el regidor que fue de los primeros en tachar de traidor al legislador cuando este voto a favor de iniciativas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ante la polémica que ahora enfrenta el diputado federal con mayor razón Cisneros se deslinda.

El regidor sigue insistiendo que su partido si en el pasado proceso electoral se cedieron esas candidaturas, fue precisamente por la falta de prospectos, pero que ahora el escenario es otro, y ahora si tienen personajes de peso que puedan hacer un buen papel en las elecciones del 2027, pero en caso de que Morena se niegue a respetarles esos espacios, pues se irían solos, al cabo ya tiene con que enfrentar ese proceso electoral.

Finalmente, ante las polémicas declaraciones que hiciera el diputado federal Mario López, donde dejaba mal parado al alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González relacionándolo con el crimen organizado, al que incluso aseguraba el legislador le llamaban El Capitán, pues González no le quedo de otra más que aceptar que en efecto si conocía al fallecido Sergio Carmona.

En el pasado el edil se había guardado silencio sobre este tema, o evitaba hablar sobre esto, mientras los rumores iban y venían involucrándolo en relaciones peligrosas, rumores que se incrementaron desde que tomo posesión como edil sin que fueran aclarados, siendo hasta ahora que el escandalo alcanzo niveles altos, algo que nadie puedo frenar.

Según dicen las malas lenguas esta relación ya tenía tiempo atrás, en las que los Carmona habían apoyado a Erasmo González en campañas políticas, de esta relación hablan fotos y videos, donde están ambos personajes compartiendo no solo en encuentro ocasionales, sino en fiestas, actos oficiales y hasta vuelos, lo que habla de la cercanía que tenían, al grado que, en uno de los informes de Erasmo González como diputado, Carmona se encontraba en primera fila, ahí nomás, por lo que decir que era una relación laboral y circunstancial, pues queda demostrado todo lo contrario.

Y por si esto fuera poco, la noche del martes el edil de Ciudad Madero Erasmo González se llevó la rechifla de su vida, al asistir a la presentación del boricua Chayanne.

Cuando todo se encontraba listo para la tan esperada presentación del puertorriqueño, luego de que recordemos amables lectores, que el pasado 25 de septiembre dicha presentación se suspendió, debido a que a la media hora de que diera inicio el concierto se desato una fuerte tormenta eléctrica en la Zona Sur de Tamaulipas, y ante el riesgo que significaba las fuertes descargas eléctricas el artista tomo la determinación de suspender la presentación, para salvaguardar la integridad de los asistentes, bajo la promesa de re agendar fecha, promesa que se cumplió este martes 12 de mayo, para beneplácito de sus miles de fans tamaulipecos que abarrotaron el recinto.

Pues bien, cuando ya todo se encontraba listo para que arrancara el concierto de repente comenzaron las rechiflas y los gritos de ¡Fuera!¡Fuera! para la comitiva que en esos momento estaba haciendo su arribo al lugar, siendo nada más y nada menos que el alcalde de Madero Erasmo González quien era acompañado de la alcaldesa de Tampico Mónica Villarreal, quien sin querer también le toco parte del abucheo, pero no fueron unos cuantos, sino gran parte de los asistentes que mostraron su rechazo y desaprobación al alcalde, ya aprovechando la ocasión no faltaron aquellos que hasta le exigieron que reparara las calles.

Sin duda alguna era algo que el edil no se esperaba, y menos quienes llegaron acompañándolo, que le dieran tan “cálida” bienvenida, poniéndose en duda que el morenista pueda lograr su reelección ante el repudio ciudadano.