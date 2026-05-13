A pesar de que sólo Enrique Meléndez Pérez busca abiertamente entrar a la elección por la dirigencia de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) prevista para noviembre de este año, hay inquietud en el magisterio tamaulipeco porque no se descarta la posibilidad de que otros liderazgos se decidan luchar por el cargo que actualmente ostenta Arnulfo Rodrígez Treviño.

Y ante la celebración del Día del Maestro que en esta ocasión parece ser que no se realizará el 15 de mayo, como tradicionalmente se hace desde hace más de un siglo, ha crecido aún más la inquietud entre maestras y maestros porque no esperan un aumento significativo en sus ingresos salariales, ni mucho menos más prestaciones económicas y sociales ante la crítica situación financiera del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

No descartan la posibilidad de alzar la voz ante la crítica situación económica que enfrentan en la actualidad, puesto que sus ingresos salariales ya no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus familias, como se puede constatar en el hecho de que la canasta básica de alimentos subió un 8.3% anual en abril pasado, casi el doble de la inflación general durante el mismo periodo.

Según datos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la canasta básica de alimentos en las zonas urbanas tuvo un costo de 2 mil 600 pesos durante abril, en tanto que en las áreas rurales el costo ascendió a mil 966 pesos en el mismo periodo, cuyos precios hacen que muchas familias no puedan adquirirla en su totalidad.

El descontento no sólo se da entre los trabajadores de la educación en activo, sino también entre maestras y maestros jubilados que desde hace más de un año esperan que el cálculo de sus pensiones se utilicen salarios mínimos en lugar a la Unidad de Medida y Actualización, mejor conocida por sus siglas como UMA´S, debido a que tienen menos ingresos económicos.

En torno a la renovación de la dirigencia de la sección 30 del SNTE, si bien es cierto que Meléndez Pérez va sólo en estos momentos, se habla de que otros liderazgos están dispuestos a dar la pelea luego de conocer la situación que enfrenta el magisterio nacional a cargo de Alfonso Cepeda Salas, cuya información seguramente se dará a conocer cuando se haga la celebración del Día del Maestro.

No se puede descartar las posibilidades que tienen las maestras que ocupan importantes cargos administrativos y legislativos, sobre todo ahora que está de moda la idea de que: “es tiempo de mujeres”, tal y como reitera a cada rato la presidenta Sheinbaum Pardo.

En caso de que se imponga el criterio presidencial, hay que voltear a ver a la titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, pero también a la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera, quien goza de la confianza del maestro Rodríguez Treviño y no caería mal que fuera su sucesora en la dirigencia de la sección 30 del SNTE.

En contraste, en caso de que el maestro Cepeda Salas dé línea para que sea un maestro el sucesor de Rodríguez Treviño, entonces no hay que descartar la posibilidad que tiene Naif Hamsho Ibarra.

De igual forma, se habla en forma insistente que diferentes grupos de maestras y maestros están dispuestos a apoyar a Mariano Lara Salazar por su trayectoria entre la base magisterial.

En otro tema, el rector Dámaso Anaya Alvarado dio a conocer que el avión de la UAT cuenta ahora con una nueva tecnología para realizar estudios científicos territoriales a través de sensores aeronáuticos con capacidad de un millón de puntos de rayo láser, que permitirán obtener mejores imágenes de la orografía analizada en la entidad o en cualquier otra parte del país.

Anaya Alvarado mencionó que el moderno equipo del avión de la UAT está en periodo de pruebas, cuya tecnología procede de Canadá, por lo que el pasado fin de semana realizó varios vuelos sobre Ciudad Victoria, cuyos trayectos sirvieron para que técnicos canadienses capacitarán al personal que se hará cargo de realizar los estudios orográficos.

De esta manera, el moderno equipo del avión de la UAT tomó la altura de los edificios y viviendas de Ciudad Victoria, además de la infraestructura vial y de los predios que todavía no son ocupados, entre otras características urbanas de la capital tamaulipeca.

También se podrán actualizar los mapas catastrales y características del entorno urbano, además se podrán realizar investigaciones de la estructura del subsuelo a través de magnetometría aérea y análisis geológico del terreno, en otros estudios para el acervo de la UAT.

Asimismo, se podrán realizar estudios topográficos y batimétricos para el mapeo de la costa, ríos y fondos marinos tanto en la Laguna Madre como en el litoral de Tamaulipas.

Por último, el gobernador Américo Villarrel Anaya, acompañado por el Secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, encabezaron la ceremonia de hundimiento de la embarcación “Onjuku” a 15 millas al este de la costa a la altura del puerto El Mezquital a fin de crear un arrecife artificial que servirá para mejorar el fondo marino y aumentar la producción de varias especies de peces, como el huachinango y pargo rojo, entre otras.

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