Altamira, Tamaulipas.– En un operativo coordinado entre la Guardia Estatal, personal de Seguridad Física de Pemex y elementos de la Secretaría de Marina, fueron detectadas y aseguradas dos tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos en la zona rural de Altamira.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 62 de la Carretera Federal 80 Tampico-Mante, cerca del ejido Santa Gertrudis, antes de llegar a Estación Manuel.

De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Guardia Estatal arribaron al sitio tras recibir el reporte y se entrevistaron con personal de Pemex, quienes confirmaron la existencia de dos conexiones ilegales instaladas en ductos de la empresa productiva del Estado.

Las labores iniciales consistieron en brindar seguridad perimetral en el área mientras técnicos especializados realizaban los trabajos para neutralizar las tomas clandestinas y prevenir riesgos mayores.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Marina adscritos al Batallón de Infantería de Marina número 103, con base en Ciudad Madero, asumieron las tareas de resguardo y vigilancia para garantizar la continuidad de las operaciones.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registraron personas detenidas.