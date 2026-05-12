Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, Karl Heinz Becker Hernández destacó avances en planeación urbana, protección ambiental y certeza patrimonial para fortalecer el bienestar de las familias tamaulipecas

Mayo 12 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con acciones enfocadas en mejorar la vida de las familias, ordenar el crecimiento de las ciudades y proteger los recursos naturales, el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, fortaleció proyectos estratégicos en desarrollo urbano, movilidad, medio ambiente, conservación y vivienda, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, durante su comparecencia ante la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Puertos del Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

El funcionario destacó que la planeación territorial tiene un impacto directo en la vida diaria de la población, porque define cómo crecen las ciudades, dónde pueden vivir con dignidad las familias y qué servicios tendrán en el futuro. En ese sentido, resaltó la publicación del Programa Estatal para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas (PREDUST), instrumento rector que establece una visión ordenada para toda la entidad.

En materia ambiental, Becker Hernández señaló que la dependencia realizó 162 talleres de educación ambiental en ocho municipios, con la participación de 28 mil 800 personas, y acercó herramientas para explicar de forma sencilla los efectos del cambio climático.

Asimismo, se produjeron 24 mil 559 árboles nativos en viveros comunitarios y se plantaron 15 mil ejemplares en distintas zonas del estado. En humedales costeros, se generaron 29 mil 360 plántulas de mangle, que permitieron restaurar 14.84 hectáreas en Aldama y Soto la Marina.

“Cada hectárea de mangle restaurada es una costa que aprende a defenderse sola”, expresó el secretario, al subrayar que la protección ambiental también significa cuidar a las comunidades.

En conservación y biodiversidad, Tamaulipas liberó 189 mil 625 crías de tortuga lora en seis campamentos tortugueros, participó por primera vez en el Tercer Censo Nacional del Jaguar en la Reserva de la Biósfera El Cielo e implementó, junto con la UANL, el Programa de Monitoreo del Oso Negro Americano en Gómez Farías, Jaumave y Llera.

En vivienda y certeza patrimonial, el secretario destacó la entrega de 2 mil 354 escrituras en 29 municipios, en beneficio de 7 mil 769 tamaulipecas y tamaulipecos. Además, se regularizaron 467 lotes y, mediante el programa Suelo Legal, Patrimonio Seguro, se asignaron 296 terrenos con servicios completos en 14 municipios.

El titular de la SEDUMA resaltó la inauguración de la Virgen de la Misericordia en El Chorrito, Hidalgo, obra de Elizabeth Pesquera Caballero, que fortalece el turismo religioso, la identidad comunitaria y el orgullo de Tamaulipas.

Finalmente, reconoció el papel fiscalizador del Congreso del Estado y reiteró que la Secretaría mantendrá abiertos los canales de información y rendición de cuentas.

“La tarea de esta Secretaría es que todo funcione como un solo sistema vivo, ordenado en su crecimiento, honesto con su naturaleza y equitativo con su gente. Seguiremos construyendo ese Tamaulipas cada día, con trabajo serio, decisiones valientes y un profundo amor a esta tierra”, afirmó.