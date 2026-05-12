Como sucede previo al reporte mensual sobre la incidencia delictiva, tanto del fuero común como federal, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO cita a la conferencia mañanera a MARCELA FIGUEROA FRANCO, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que presente las cifras de los homicidios dolosos registrados en el país.

Los homicidios dolosos, son parte de los delitos de alto impacto incluidos en el reporte de la incidencia delictiva del fueron común, que genera el SESNSP mensualmente con la misma metodología, desde el año 2015.

Si graficamos las cifras de homicidios dolosos de los 12 meses de cada año, encontraremos que los picos más altos han ocurrido en el sexenio panista de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por ejemplo, el número de homicidios dolosos en un mes de marzo (el reporte oficial de abril aún no se publica), alcanzó el registro más alto en Tamaulipas, durante el segundo año de CABEZA DE VACA (2018), alcanzando 97.

Mientras que, la cifra más baja se registró el año pasado, el tercero del doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, reportándose 15 homicidios dolosos, que en marzo de este año fueron 18.

Una simple operación matemática nos dice lo siguiente: el número registrado en 2018 con CABEZA DE VACA, fue 6.4 veces más grande que el número reportado en marzo de 2025 y 5.3 veces superior a la cifra de 2026, cuando VILLARREAL ANAYA rindió su Cuarto Informe de Gobierno.

Justo en este momento veo la gráfica en mi Excel, de los homicidios dolosos registrados en Tamaulipas en un mes de marzo desde 2015, y la tendencia a la baja se acentúa con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Viene a cuento lo anterior, porque en dos de las gráficas presentadas en la mañanera por MARCELA FIGUEROA FRANCO, podemos ver el adelanto del número de homicidios dolosos en abril y su comportamiento.

Tamaulipas fue uno de los 26 estados de la república, en que se registró una reducción entre el primer cuatrimestre de 2025 y el de 2026, con 22.2%.

Además, los 18 homicidios dolosos registrados en nuestro estado, durante el mes de abril, representaron apenas el 1.1% de los 1,575 que se cometieron en el país. Mientras que Guanajuato (8.2%) y Chihuahua (8.2%), gobernados por el PAN, se colocaron a la cabeza sumando el 16.4%.

De acuerdo al reporte del SESNSP, que se nutre con la información reportada por las 32 Fiscalías y Procuradurías de Justicia Estatales, los 18 homicidios dolosos de Tamaulipas, se encuentran muy por debajo del promedio mensual nacional por entidad federativa.

Que fue de 49.22 (1,575 entre 32), como lo destacó MARCELA FIGUEROA FRANCO ante la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, este martes en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Cambiando de canal, el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO destacó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, intensificará la colaboración que mantiene con el Gobierno de Tamaulipas, para contrarrestar el avance del gusano barrenador del ganado en la región.

El Rector dijo que el impacto del gusano barrenador en Tamaulipas no es un tema menor y que se requiere la participación de todos los sectores para poder erradicarlo, recordando que la plaga mantiene 160 casos activos en cinco municipios del sur del estado y acumula 435 contagios desde su detección en diciembre pasado.

“No es algo menor. No es que nada más sea tema de los ganaderos o del gobierno del Estado. Ya está en perros, se puede presentar en humanos, en vida silvestre. Entonces, debemos tener mucho cuidado todos”, alertó el DÁMASO ANAYA ALVARADO.

Dijo que en apoyo a la campaña que impulsa el Gobierno del Estado, la Universidad mantiene su colaboración en las zonas más afectadas y que, en ello, participan brigadas de estudiantes y especialistas.

Explicó que el tema se aborda también desde el punto de vista científico, para el desarrollo de trampas y mecanismos de control para la mosca transmisora.

Enfatizó que es muy importante la participación de la sociedad, y en el caso de los ganaderos, dijo, se darán charlas de sensibilización porque ellos representan la primera línea de defensa contra la plaga.

DÁMASO ANAYA ALVARADO dijo que, además de la vigilancia y atención, el Gobierno del Estado está entregando a este sector insumos para la curación de las heridas del ganado y así evitar que se propague la plaga.

Señaló que en zonas donde no hay ganado también debe haber atención de la población, porque el gusano barrenador se está presentando en fauna silvestre y en perros.

“Necesitamos meternos todos a colaborar. Es una plaga muy fuerte. Su manera de reproducción es demasiado rápida. Entonces, necesitamos tomarlo con la seriedad que debe ser, para evitar entre todos estas cuestiones muy dañinas. No únicamente para el ganado, sino para todas las especies de sangre caliente, incluyendo el hombre”, concluyó.