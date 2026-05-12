Otra buena noticia aportó el gobierno del Estado pues se consiguió una inversión de 300 millones de pesos en la apertura de 60 nuevas tiendas de una popular cadena comercial, lo que implica la apertura casi 500 nuevos empleos.

El Gobernador Americo Villarreal Anaya sostuvo un encuentro con los representantes de la empresa donde además, se estableció una alianza comercial con el carbón vegetal producto de la marca Hecho en Tamaulipas, lo que fortalece la economía local.

En el evento, la joven Secretaria estatal de Economía Ninfa Cantú Dandar destacó que esta nueva inversión habla de la confianza en Tamaulipas y de una sólida relación basada en la confianza mutua, colaboración y visión compartida.

Agregó que esa empresa ya supera los cinco mil millones de pesos invertido en Tamaulipas, con una generación de 8,990 empleos pues opera 1,174 tiendas diseminada en el Estado.

“Desde la Secretaría de Economía vemos este momento con mucha esperanza porque este acuerdo representa un punto de partid para seguir impulsando lo hecho en Tamaulipas, para abrir más espacios a nuestros productos y para demostrar que pueden competir con calidad, identidad y orgullo en los grandes mercados”, mencionó la licenciada Cantú Deandar.

También estuvieron presentes en la reunión Ricardo Guerrero Morales, jefe de la Oficina del Gobernador; Carlos Irán Ramírez González, secretario de financias, Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo; Antonio Varela Flores, Secretario de Desarrollo Rural y Earl Tuexi Amaro, secretario técnico de la Oficina del Gobernador y coordinador del proyecto de carbón El Bernal.

En tanto que en Nuevo Laredo, el gobierno de Carmen Lilia Canaturiowsas Villarreal entregó anteojos a 170 ciudadanos como parte de las acciones de apoyo social que contribuyen a mejorar el desempeño escolar, laboral y las actividades diarias de las familias.

Carmen Lilia decidió establecer un programa permanente parta acercar apoyos visuales a personas que requieren lentes graduados, dando prioridad al bienestar de la ciudadanía con acciones que generan un beneficio directo en su salud.

El programa de entrega de anteojos inició en diciembre de 2021 y se ha mantenido de manera permanente como parte de las políticas de apoyo social de la actual administración municipal.

Hoy miércoles, Carmen Lilia Canturosas entregará la obra de adecuación de espacios y construcción de 6 módulos de baño en el jardín de niños “Gilberto Puente González”, en la colonia El Campanario.

Luego irá a la colonia Las Torres para para inaugurar la reconstrucción de techumbre en la escuela secundaria 57 “Santiago M. Belden”. En la colonia Palacios también inaugurará módulos sanitarios en la escuela primaria “Vicente Guerrero”.

Por el rumbo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Rectoría emitió una felicitación a los comunicadores que se transcribe textualmente a continuación:

“¡Muchas felicidades a todos nuestro estudiantes y egresados de Comunicación en su día!

También felicitamos a los profesionales de la comunicación! Comunicar es dar voz, crear conexiones e inspirar a otros. Sigan creando, innovando y transformando con pasión. ¡Feliz Día del Comunicólogo!”.

En Río Bravo, el polémico presidente municipal Miguel Angel Almaraz Maldonado subió a redes sociales un video donde aparece conduciendo su vehículo automotriz y denunciando presuntos actos de corrupción de agentes de tránsito.

Uno de los párrafos del boletín publicado por el edil riobravens, dice textualmente:

El (sic) Tránsito Estatal abusando de sus funciones, se está metiendo al Municipio de Río Bravo a infraccionar y extorsionar.

“Basados en al Art. 115 constitucional, no lo vamos a permitir. Si a ti te quieren infraccionar, háblame inmediatamente: 899 318 7339. Enviáremos abogados del ayuntamiento a hacer un acta para presentarla ante la fiscalía”.

Hace apenas unos días, Almaraz Maldonado, ex presidario huachicolero, anunció el desafío al gobierno del Estado con la pretensión de recuperar el control de la COMAPA.

Gobierno del Estado no se da por enterado de esta postura insurrecta porque en la secretaría general de gobierno y en la vocería están interesados en otros asuntos.