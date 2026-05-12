Ahora que la exregidora victorense Samira Guerrero Marduk levantó la mano para participar en la elección interna del PAN en Tamaulipas, prevista para el próximo 5 de julio, van hasta el momento tres mujeres por la dirigencia estatal, sin embargo, podría surgir otra militante interesada en contender porque el periodo para la recolección de firmas de apoyo vence hasta el próximo 26 de mayo.

La participación de la exregidora Guerrero Marduk viene a “refrescar” el proceso interno del PAN en Tamaulipas, puesto que las otras dos contendientes, es decir Gloria Garza Jiménez y Omeheira López Reyna, son militantes con una larga trayectoria partidista.

Cabe señalar, que la exregidora victorense todavía no tiene compañero de fórmula para entrar a la contienda interna, mientras que sus oponentes tienen el respaldo de panista ampliamente conocidos en las bases del blanquiazul, luego de que Garza Jiménez va con César Augusto Verástegui Ostos y López Reyna va con Ismael García Cabeza de Vaca.

Se espera que está misma semana la exregidora Guerrero Marduk anuncie quién será su compañero de fórmula para la secretaria general, debido a que requiere contar con su apoyo para obtener el respaldo de al menos el 10% de la militancia del listado nominal que asciende a 9 mil 816, es decir 982 firmas para lograr el registro de su planilla.

También podría presentar el apoyo del 30% de los integrantes del Consejo Estatal del PAN, que equivale a 30 firmas, que serán avaladas por la Comisión Estatal de Procesos Electorales (CEPE).

Aunque la experiencia de las fórmulas integradas por Garza Jiménez y Verástegui Ostos, así como la de López Reyna y García Cabeza de Vaca podría inclinar la balanza a su favor, no se puede descartar la posibilidad de que la exregidora Guerrero Marduk y su compañero de fórmula pueda dar la sorpresa.

Vamos a ver si la militancia panista vota a favor de militantes con una amplia experiencia política y partidista o prefiere gentes con ideas nuevas para fortalecer la estructura del blanquiazul con miras a las elección del 2027.

Por otra parte, hay que tomar muy en cuenta “las advertencias” que lanzaron ayer el director de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Terry Cole y el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quienes exigen proceder en contra de altos funcionarios de México involucrados con los cárteles de la droga, como supuestamente es el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de Sinaloa.

Ambos funcionarios recordaron que el presidente Donald Trump advirtió el pasado 8 de mayo que Estados Unidos atacaría a las organizaciones de narcotraficantes de nuestro país, sí el gobierno de México no lo hace, por lo que cada día sube el tono amenazante luego de que no se ha cumplido con el Tratado de Extradición entre ambos países.

Y es que mientras el gobierno de México trata de proteger al gobernador con licencia Rocha Moya, como ayer lo hizo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana (SPAC), Omar García Harfuch, quien declaró que el Sistema de Inteligencia no detectó ningún delito por narcotráfico en contra del mandatario sinaloense, los funcionarios de Estados Unidos lanzan fuertes advertencias de que procederán en contra de políticos mexicanos involucrados en el tráfico de enervantes.

No debemos olvidar que el Tratado de Extradición señala claramente que el funcionario señalado como presunto cómplice de los cárteles de la droga debe de ser detenido en forma inmediata para que no escape, en tanto se cumplen los 60 días que se estipulan para presentar las pruebas de sus ilícitos cometidos, por lo que la presión sube cada día.

Las autoridades mexicanas señalan que el gobernador con licencia Rocha Moya está en Sinaloa, pero no hay evidencia de que sea cierto, incluso no se sabe el paradero del senador Enrique Inzunza Cázares de Morena a pesar de que está en la lista de sospechosos que dio a conocer el gobierno de Donald Trump.

Es por eso, que se debe tomar muy en cuenta las advertencias que lanzaron ayer el director de la DEA, Terry Cole y el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, puesto que todo indica procederán en breve sí el gobierno de México sigue pidiendo pruebas para alargar el cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

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