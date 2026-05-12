UNO.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ofreció un mensaje claro de reconocimiento, gratitud y sentido humano hacia quienes diariamente combinan la responsabilidad profesional con la invaluable tarea de formar familias.

El rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañado de su esposa, Isolda Rendón de Anaya, encabezó un festejo que permitió reconocer a las profesoras, trabajadoras, estudiantes y egresadas que además de cumplir con sus responsabilidades dentro de la máxima casa de estudios, desempeñan uno de los papeles más importantes dentro de la sociedad: ser madres.

Más allá del acto protocolario, el mensaje del rector destacó por poner en el centro el valor de la familia y el papel fundamental que tienen las madres en la formación de valores, en la educación de nuevas generaciones y en la construcción de una sociedad más solidaria y comprometida.

Resulta significativo que desde la rectoría de la UAT se impulse una visión humanista y cercana a las familias universitarias, especialmente en tiempos donde las instituciones educativas no solo deben formar profesionistas, sino también fortalecer principios, sensibilidad social y sentido de comunidad.

Las madres universitarias representan ejemplo de esfuerzo, disciplina y entrega. Muchas de ellas cumplen jornadas dobles y hasta triples entre el trabajo, el hogar y la formación académica, contribuyendo no solamente al crecimiento de sus familias, sino también al fortalecimiento de la propia universidad, dijo el rector.

El reconocimiento expresado por Dámaso hacia las madres trabajadoras de la UAT adquiere relevancia porque visibiliza el papel silencioso pero indispensable que desempeñan dentro de la vida institucional. Su dedicación diaria, su compromiso y el cariño con el que realizan sus actividades terminan impactando positivamente en toda la comunidad universitaria.

DOS.- La tragedia ocurrida en Playa La Pesca, donde un menor perdió la vida en un accidente en el que presuntamente estuvo involucrado un vehículo recreativo, obliga a una reflexión seria sobre la responsabilidad compartida que existe en materia de prevención, regulación y seguridad en espacios turísticos.

Porque cuando se trata de proteger vidas humanas, especialmente la de niñas y niños, no basta con emitir condolencias después de los hechos. La verdadera responsabilidad de las autoridades, de los prestadores de servicios y de la sociedad misma, debe centrarse en actuar antes de que ocurra una desgracia.

La indignación ciudadana en Soto La Marina no surge únicamente por el lamentable accidente, sino por la percepción de que durante años se ignoraron advertencias sobre el riesgo que representaba la circulación descontrolada de motos y vehículos recreativos entre familias y turistas en la playa.

Hoy, después de una pérdida irreparable, llegan los anuncios de reforzar vigilancia y medidas preventivas, cuando precisamente esas acciones debieron existir desde mucho antes y vale resaltar que es necesario también regular el uso y renta de cuatrimotos.

La responsabilidad no puede recaer solamente en el gobierno municipal. Este tipo de tragedias también obliga a revisar el actuar de quienes rentan motos y vehículos recreativos, muchas veces sin controles estrictos, sin verificar edades, experiencia o condiciones mínimas de seguridad. Permitir que menores conduzcan o utilicen unidades motorizadas en zonas concurridas representa un riesgo evidente que no puede seguir normalizándose y del que ahora ahí están las consecuencias.

Corresponde a las autoridades establecer reglas claras, supervisión permanente y operativos efectivos que regulen el uso de estos vehículos en playas y destinos turísticos. No se puede esperar a que ocurra otra tragedia para entonces improvisar vigilancia o restricciones.

La muerte de un menor jamás debe convertirse únicamente en motivo de polémica política o intercambio de culpas. Debe ser un llamado contundente para corregir omisiones, asumir responsabilidades y construir medidas reales de prevención.

Porque cuando una tragedia pudo evitarse, la obligación moral y legal de todos los involucrados es aprender de ella para impedir que vuelva a repetirse. Actuar después del accidente nunca devolverá una vida perdida. Prevenir siempre será la única decisión verdaderamente responsable.

TRES.- La entrega de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas representa mucho más que un acto administrativo; constituye una acción fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones de educación superior y garantizar a los estudiantes que su formación académica cuenta con respaldo legal, calidad educativa y reconocimiento oficial.

La oferta educativa privada ha crecido considerablemente en Tamaulipas, por ello, resulta indispensable que las autoridades educativas mantengan mecanismos estrictos de supervisión y validación para asegurar que las universidades e institutos realmente cumplan con los requisitos académicos, administrativos y de infraestructura necesarios para formar profesionistas competitivos y ciudadanos comprometidos con la sociedad.

Por ello, la entrega de estos reconocimientos a instituciones como la Universidad del Atlántico y el Instituto Bicultural de la Frontera adquiere especial relevancia, porque refleja que existen centros educativos serios, responsables y comprometidos con ofrecer programas académicos de calidad, alineados a los estándares que exige la autoridad educativa.

Desde la Secretaría de Educación se da la importancia que se debe para fortalecer la calidad educativa y brindar certeza académica, un aspecto fundamental para miles de jóvenes y familias que depositan en estas instituciones sus aspiraciones de desarrollo profesional y movilidad social.

Contar con un RVOE no debe verse como un simple trámite burocrático. Significa que las instituciones han acreditado condiciones adecuadas para impartir educación superior, que cuentan con programas validados, estructura académica y cumplimiento normativo. En otras palabras, son instituciones que asumen con responsabilidad la formación de futuras generaciones.

También es importante reconocer el trabajo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y de las áreas encargadas de supervisar estos procesos, pues garantizar legalidad, transparencia y calidad en la educación superior es una tarea indispensable para evitar improvisaciones o proyectos educativos que no ofrezcan certeza a los estudiantes.

La sociedad necesita universidades e institutos competentes y de buen nivel académico que no solo otorguen títulos, sino que verdaderamente formen profesionistas preparados, éticos y comprometidos con su entorno. Instituciones que contribuyan a construir ciudadanía, fortalecer valores y responder a las necesidades del desarrollo económico y social de Tamaulipas.

En ese sentido, el otorgamiento de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios también envía un mensaje positivo: sí existen instituciones educativas privadas que cumplen, que trabajan con seriedad y que entienden que educar implica una enorme responsabilidad social.

Fortalecer la educación superior con calidad y supervisión adecuada siempre será una inversión estratégica para el futuro del estado. Porque detrás de cada institución avalada oficialmente existe la posibilidad de formar mejores profesionistas, mejores ciudadanos y una sociedad con mayores oportunidades de crecimiento y bienestar, hay que decirlo