Los varones son aparte, en su legitima aspiración de gobernar Ciudad Victoria. En este “Tiempo de Mujeres” en que gobierna la nación una mujer (Dra. Claudia Sheinbaum), y el poder judicial tamaulipeco lo administra igual una fémina (Abogada Tania Gisela Contreras), en reciente encuesta de Massive Caller, tres damas sobresalen con buenos resultados para ser investidas abanderadas del partido MORENA como factibles candidatas a la alcaldía de Cd. Victoria. Claro, solo una de ellas podría ser la dichosa abanderada.

Ellas son la legisladora Blanca Anzaldúa Nájera, igualmente la legisladora Katalyna Méndez y la lideresa sindical Blanca Guadalupe Valles. ¿Cuál es la favorita, suya, de usted? Dicen los que saben que por lo general las féminas tienen fama de ser excelentes administradoras.

Blanca Alzandúa Nájera, vale decir, en esta semana se la está pasando muy felicitada. El domingo, por sus hijos en razón de Día de las Madres. Este jueves 14 será su cumpleaños.

En el sexenio del Ing. Américo Villarreal Guerra, la hoy legisladora Anzaldúa fue Directora del Instituto Tamaulipeco de Cultura (ITC). En su cuarto año como directora del ITC la entrevisté para la sección Cultural de El Diario.

La primera pregunta, en las oficinas del 14 Hidalgo y Juárez fue: “Su calidad de mujer, de única mujer en el gabinete de Américo Villarreal Guerra con responsabilidad en primera línea. ¿Su condición femenina ha ayudado o ha sido un obstáculo para la función pública?”

La maestra Anzaldúa respondió: “Al principio sí creí—no lo voy a negar –que el hecho de ser mujer iba a facilitar las cosas. Y es que tienes la idea de que por ser mujer, los caballeros y todo mundo, te darán el asiento, permitirán que pases primero . Pero no fue así. Y esto ayudó muchísimo, me ayudó a impulsarme. Yo no tuve trabas en el sentido de poder trabajar y poder avanzar. El gobernador del estado me apoyó junto con su señora esposa (Profra. Beatriz Anaya de Villarreal) y me dieron la oportunidad. (…) En la administración pública no importa si eres hombre o eres mujer. Eres un servidor público y punto”.

VARONES EN EL ABANICO DE POSIBILIDADES PARA ALCALDÍA

Además de las mencionadas mujeres para ser candidatas de MORENA a la alcaldía que dejará vacante Lalo Gattas, entre los varones que se mencionan están: Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento; Luis Gerardo Illoldi, secretario estatal de Trabajo y Previsión Social; y Luis Eduardo García Reyes, jefazo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva.

RECTOR DAMASO ENTREGA BECAS A 492 ESTUDIANTES

Les comparto que en este inició de semana en ceremonia especial el rector Dámaso Anaya en equipo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, llevó a cabo la entrega de tarjetas del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” a estudiantes de la Facultad de Odontología del Campus Tampico.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya, acompañado por la titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en Tamaulipas, Nadia Lizbet Ochoa Becerra, y el director de la Facultad de Odontología, Rogelio Oliver Parra, siendo beneficiados 493 estudiantes de licenciatura y Técnico Superior Universitario.

El rector Dámaso reconoció el respaldo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar programas de apoyo dirigidos a la juventud. NOS VEMOS.

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