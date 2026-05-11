La Secretaría de Salud mantiene monitoreo epidemiológico y cercos preventivos en municipios de Tamaulipas ante casos sospechosos relacionados con enfermedades transmitidas por roedores; autoridades llaman a extremar precauciones.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica en distintos municipios del estado ante la detección de casos sospechosos asociados a enfermedades transmitidas por roedores.

La titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que actualmente se mantiene bajo observación un caso en Ciudad Victoria, mientras que en Reynosa continúan operativos preventivos y monitoreo sanitario para evitar posibles contagios.

La funcionaria explicó que las brigadas de salud realizan cercos epidemiológicos, visitas de supervisión y campañas de promoción preventiva, principalmente en sectores considerados vulnerables.

Advirtió que personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión presentan mayores riesgos debido a sistemas inmunológicos debilitados, por lo que exhortó a mantener control médico constante y atender oportunamente cualquier herida o infección.

Hernández Campos aclaró que, aunque existe atención internacional sobre virus asociados a roedores, actualmente no hay casos confirmados en México; sin embargo, Tamaulipas mantiene protocolos activos de prevención y seguimiento.

Detalló que este tipo de enfermedades pueden transmitirse por contacto con orina, heces o partículas contaminadas en sitios cerrados donde exista presencia de roedores.

Asimismo, subrayó que no existe una vacuna específica para estos padecimientos, por lo que la principal medida continúa siendo la prevención, especialmente evitando ingresar a bodegas, almacenes o espacios insalubres sin protección adecuada.

La secretaria aseguró que las brigadas médicas continúan desplegadas en comunidades rurales y zonas alejadas para detectar oportunamente cualquier situación de riesgo sanitario.

En otro tema, confirmó que siguen realizándose ajustes administrativos y cambios internos dentro de la Secretaría de Salud como parte de un proceso de reorganización institucional.