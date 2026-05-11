Autoridades estatales analizan nuevas medidas para regular el uso de vehículos recreativos en playas de Tamaulipas luego del accidente ocurrido en La Pesca; además reportan daños por lluvias y fuertes vientos en varios municipios.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego del accidente registrado en Playa La Pesca donde un menor perdió la vida, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas reconoció la necesidad de fortalecer la regulación y vigilancia sobre el uso de cuatrimotos y vehículos tipo Razer en zonas turísticas.

El coordinador estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, lamentó lo ocurrido y señaló que, aunque durante el periodo vacacional se implementaron operativos preventivos, será necesario revisar nuevas estrategias para reducir riesgos.

Indicó que Protección Civil únicamente puede emitir recomendaciones debido a que Playa La Pesca es considerada zona federal; sin embargo, adelantó que buscarán diálogo con distintas autoridades para establecer acciones más estrictas.

Entre las propuestas planteadas se encuentra delimitar áreas especiales para la circulación de vehículos todo terreno, alejadas de espacios concurridos por familias y menores de edad.

El funcionario también hizo un llamado a turistas y padres de familia a actuar con responsabilidad al conducir o rentar este tipo de unidades recreativas.

Asimismo, consideró importante instalar mesas de trabajo para analizar posibles restricciones o regulaciones más severas en playas del estado.

En otro tema, Protección Civil reportó afectaciones derivadas de las lluvias y fuertes vientos registrados durante el fin de semana en distintas regiones de Tamaulipas.

En el municipio de González se reportaron daños en bodegas y techumbres debido a las ráfagas de viento, aunque sin personas lesionadas.

Mientras tanto, en el ejido El Coronel, en Tula, se registraron inundaciones que requirieron apoyo de elementos de Protección Civil, Guardia Estatal y Guardia Nacional para auxiliar a familias afectadas.

Además, en la zona sur del estado un joven de 26 años perdió la vida tras caer a un canal a cielo abierto durante las lluvias.