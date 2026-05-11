Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para quienes desean concluir su bachillerato sin dejar de trabajar, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Tamaulipas (CONALEP) ofrece nuevas carreras técnicas dirigidas a jóvenes y adultos.

Esta alternativa estará disponible en los planteles de Tampico, Ciudad Mante y Ciudad Victoria, con clases sabatinas que permiten a las personas continuar con sus responsabilidades laborales sin abandonar su formación académica, señaló Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP.

Explicó que, a diferencia de otras opciones educativas, este modelo no solo permite obtener el certificado de bachillerato, sino también egresar con una especialidad técnica que abre puertas reales en el mundo laboral.

Indicó que en el plantel Tampico se ofertan las carreras de Autotrónica y Química Industrial; en Ciudad Victoria, las de Administración e Informática; mientras que en Ciudad Mante, las de Informática y Autotrónica, todas diseñadas en función de las necesidades del sector productivo de cada región.

Compartió que el programa contempla una duración de seis semestres y ofrece beneficios como docentes certificados, acceso a becas, certificaciones laborales y seguro social estudiantil, brindando una formación integral que combina conocimientos teóricos con habilidades prácticas.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia estatal para reducir el rezago educativo y generar mayores oportunidades de desarrollo, en línea con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, de impulsar una educación más incluyente, pertinente y con impacto social.

Las preinscripciones se encuentran abiertas. Las personas interesadas pueden acudir directamente al plantel más cercano o consultar los canales oficiales de CONALEP Tamaulipas para conocer los requisitos y el proceso de inscripción.