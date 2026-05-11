*Buscan 3 la dirigencia del PAN-Tam.

*¿Aplicarán azules filtro anti-huachicoleo?

*Van contra “La Borrega”, por ‘hocicón’

*Llega un verde al Verde, en Reynosa

El próximo domingo 5 de julio, los panistas tendrán la oportunidad de acudir a las urnas, para, en un proceso interno, elegir a quien será su dirigente estatal, y así sustituir a esa calamidad que resultó LUIS RENÉ ‘El Cacharro’ CANTÚ GÁLVAN.

Como ya es del conocimiento público, el proceso azul está reservado para que sea una mujer la que asuma el liderato, llevando como secretario general a un varón.

Entre las aspirantes que han levantado la mano, ya lo decíamos en nuestra colaboración de ayer, se encuentran OMEIRA LÓPEZ REYNA, GLORIA ELENA GARZA y ZAMIRA GUERERRO.

De acuerdo con la convocatoria, la etapa de campaña arrancará el próximo viernes 5 de junio, donde cada una de las aspirantes que cumpla previamente con los requisitos, buscará convencer a los militantes panistas de que las favorezcan con el voto.

Uno de los temas que seguramente generará mucho interés será el relacionado con la selección de candidatos.

Y es que los panistas tamaulipecos tendrán la obligación de filtrar muy bien a sus candidatos, es decir, que no tengan nexos con grupos criminales, pero también que no los hayan tenido.

Lo anterior lo mencionamos porque los azules se han ‘desgarrado’ las vestiduras con los señalamientos que el gobierno de DONALD TRUMP ha hecho contra políticos ligados a MORENA, a los que les atribuye relaciones con delincuentes.

En ese sentido, los panistas tendrán que poner el ejemplo de que sus dichos no son puras ‘habladas’ y grilla barata.

Lo anterior quiere decir que los candidatos que postule el PAN tendrán que ser perfiles limpios, sin nexos, en el pasado o presente, con criminales.

Ya veremos y comentaremos.

En otro orden de ideas, MARIO DELGADO CARRILLO, Secretario de Educación, se convirtió este fin de semana en tendencia, pero, ahora, no por los nexos que le atribuyen con el ‘huachicoleo’, sino por la ocurrencia de acortar el presente ciclo escolar.

La propuesta del funcionario federal establece concluir las actividades en las aulas el próximo 12 de junio, para regresar a clases de manera oficial el 31 de agosto.

Justifica MARIO DELGADO su propuesta señalando que después del 15 de junio, en las aulas ya no se imparten clases, sino se convierten las escuelas en guarderías.

“Tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas de todo el sistema educativo. Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico. Sólo por cumplir un conteo se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada”, dijo textualmente el titular de la SEP.

Por cierto, la presidenta, así en minúscula, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, se pronunció a favor de que la Secretaría de Educación Pública mantenga el periodo vacacional de 6 semanas y no el que propone su secretario DELGADO CARRILLO.

Cabe hacer mención que este lunes el titular de la SEP se reunió en la Ciudad de México con los secretarios de educación de cada uno de los estados del país, a fin de definir un calendario definitivo.

Al cierre de esta columna supimos que se mantendrá el calendario original, por lo que las clases concluyen el 15 de julio, es decir, MARIO DELGADO tuvo que recular.

En otro asunto, en Matamoros el alcalde ALBERTO GRANADOS FÁVILA encabezó su ya tradicional reunión de los lunes con medios de comunicación, donde se abordan diversos temas de interés público.

En esta ocasión uno de los asuntos principales, a pregunta de los reporteros, tuvo que ver con el bocón y cobarde diputado federal MARIO LÓPEZ HERNANDEZ, de quien recordaron el presunto saqueo, de más de 380 millones de pesos, que cometió en el Ayuntamiento, durante los 6 años que fungió como presidente municipal.

En la rueda de prensa hizo uso de la voz la contralora municipal, CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA, quien adelantó que, para esclarecer este atraco, se llamará a cuentas al tesorero municipal de “La Borrega”, ARNOLDO GARCÍA LARTIGE.

Pero no sólo el gobierno de Matamoros lo tiene en la mira, sino también el Congreso de Tamaulipas.

Así las cosas.

Despedimos la columna con el apunte de que en Reynosa se alistan para tomar protesta a HÉCTOR OLIVARES ZAVALA, como dirigente del Verde en esa ciudad.

Hasta donde sabemos, el citado joven llega bajo las enaguas de la senadora MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, sin mayor trayectoria, experiencia, mérito…

Desde luego que su ‘dedazo’ es de mero membrete, pues quien realmente mandara será la oriunda de Chihuahua.

Anote el lector que en este evento estará presente la líder nacional, KAREN CASTREJÓN.

Hasta la próxima.