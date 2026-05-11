La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abiertas investigaciones por la muerte de elementos policiales en Reynosa, mientras avanza en procesos de depuración contra ministerios públicos, policías investigadores y peritos.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa investigando la muerte de policías en Reynosa y una de las principales líneas de análisis contempla posibles responsabilidades de servidores públicos relacionados con el sector salud y corporaciones de seguridad.

El fiscal estatal, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que hasta el momento no existen personas detenidas por estos hechos; sin embargo, aseguró que las indagatorias siguen abiertas y no se descarta la participación de terceros.

El titular de la Fiscalía explicó que las autoridades ministeriales revisan actuaciones realizadas antes y después del fallecimiento de los elementos policiales, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades u omisiones por parte de funcionarios públicos.

Asimismo, señaló que se mantienen activas distintas líneas de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido en la frontera tamaulipeca.

En otro tema, Govea Orozco confirmó que la dependencia estatal mantiene un proceso permanente de depuración interna y evaluación de perfiles dentro de la institución, lo que ha derivado en cambios en áreas estratégicas y fiscalías especializadas.

Detalló que durante el presente año han sido separados de sus cargos agentes del Ministerio Público, peritos y policías investigadores, algunos por no acreditar controles de confianza y otros por procedimientos administrativos y disciplinarios.

Además, reveló que actualmente existen investigaciones judiciales abiertas contra personal sustantivo de la propia Fiscalía por presuntos delitos relacionados con el desempeño de sus funciones.

Aunque evitó precisar el número de carpetas judicializadas, adelantó que en las próximas semanas podrían darse a conocer nuevos avances derivados de estas investigaciones internas.