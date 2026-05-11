Por Julio Manuel Loya Guzmán

Cd. Victoria, Tamaulipas.— A pesar de los casos de policías caídos en cumplimiento de su deber y daños colaterales, los recientes hechos violentos registrados en Reynosa no representan un fracaso de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Tamaulipas, afirmó el diputado local Marco Gallegos Galván.

El legislador, quien preside la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, reconoció la gravedad de los ataques ocurridos en la frontera tamaulipeca, aunque defendió que las estadísticas oficiales reflejan una reducción en diversos delitos de alto impacto.

“Existe un trabajo coordinado entre corporaciones estatales y federales; lamentablemente, en ese esfuerzo también se presentan pérdidas humanas, tanto de elementos de seguridad como de ciudadanos”, declaró.

Destacó que en municipios fronterizos como Reynosa se aplica una estrategia diferenciada respecto a otras regiones de Tamaulipas, debido a su ubicación geográfica, densidad poblacional y dinámica criminal.

“No es lo mismo atender la seguridad en el sur del estado que en la frontera. Reynosa concentra una parte importante de la población y enfrenta condiciones mucho más complejas por su carácter fronterizo”, señaló.

Aunque aseguró que los niveles de violencia han disminuido en comparación con los años más críticos de la última década, admitió que los recientes ataques han reactivado la preocupación entre ciudadanos y sectores empresariales.

“Estos hechos generan mayor impacto precisamente porque hoy son menos frecuentes. No debemos normalizarlos, pero tampoco dejar de reconocer los avances que existen”, expresó.

Sobre la posibilidad de actos de corrupción o filtraciones dentro de las corporaciones policiales, el legislador evitó emitir juicios anticipados y sostuvo que serán las autoridades ministeriales quienes determinen las circunstancias de la emboscada en la que murieron los agentes estatales.

No obstante, reconoció la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación y depuración dentro de las instituciones de seguridad pública.

“La corporación debe continuar fortaleciéndose con mayor capacitación, mejores estrategias y controles de confianza permanentes”, concluyó.