Ciudad de México.– El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, expresó su respaldo a Ariadna Montiel Reyes tras su nombramiento como presidenta nacional de Morena, durante el Congreso Nacional Extraordinario del partido celebrado en la capital del país.

A través de un mensaje, el mandatario destacó la importancia de esta nueva etapa para el movimiento, subrayando la capacidad de Montiel para encabezar el proyecto de transformación.

“Les saludo desde la Ciudad de México, donde en el Congreso Nacional Extraordinario nombramos como presidenta del partido a nuestra compañera Ariadna Montiel Reyes. Muchas felicidades, Ariadna; sé que en esta nueva encomienda seguirás guiando este gran proyecto de transformación con compromiso y cercanía a la gente”, expresó.

El evento reunió a liderazgos nacionales de Morena, quienes avalaron la nueva dirigencia de cara a los retos políticos y electorales que se avecinan en el país.