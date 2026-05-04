En medio de todo el relajo político que se vive a nivel nacional provocado por las gravísimas acusaciones por narcotráfico y tráfico de armas hechas por el departamento de justicia de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa RUBÉN ROCHA MOYA y nueve funcionarios más entre ellos, el senador de morena ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ y que a cimbrado la entraña misma del partido en el poder que pese a todo lo que se diga ha sido vapuleada de manera contundente la certeza política y jurídica que tanto presume la misma Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, en Tamaulipas, no se olvida la jornada violenta de las autoridades federales en contra de conocido grupo de facinerosos y que ha sido la constante en Reynosa en los últimos días que se ha visto envuelta un día sí y otro también en sucesos que sigue trastocando la tranquilidad y paz de la ciudadanía que vive igual su día a día con miedo por lo decir lo menos.

En ese contexto en un hecho inusual la ciudadanía cansada de la inacción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron una marcha pacifica debido al asesinato de una estúdiate universitaria quien perdiera la vida a consecuencia de una bala perdida durante un ataque armado dirigido en contra de un trabajador del PEMEX quien también murió en la refriega, en hechos ocurridos a plena luz del día sobre el boulevard “Miguel Hidalgo” de aquella virulenta ciudad.

Está de más señalar que todo lo que se diga respecto a una baja en la disminución de la violencia al menos en aquella región del estado sigue siendo una letra pendiente de las justicia mexicana, ahí están los lamentables hechos que obligaron a la ciudadanía a salir a las calles a protestar cansada de tanta indolencia gubernamental. así las cosas.

Volviendo al tema del momento y que tiene en un hilo la política nacional y desde luego con ello a decenas de empresarios, funcionarios, gobernadores, senadores y alcaldes por citar solo a algunos y que derivó entre otras cosas en la solicitud de licencia del Gobernador de Sinaloa ROCHA MOYA y del alcalde de Culiacán JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDIVIL quienes a su decir enfrentarán las acusaciones hechas en su contra.

En fin por lo pronto la situación continúa muy tirante dentro de todo el entorno político morenista, incertidumbre que persiste de forma crítica habida cuenta de las infinidad de señalamientos existente en contra de equis cantidad de picudos morenistas de todos los calibres y de ello, hay constancia.

Desde luego que lo que sucede con este entuerto nacional tiene sumamente acalambrados a más de uno en Tamaulipas y por supuesto a varios de ellos no les falta razón para andar con el Jesús en la boca habida cuenta que a querer o no son parte de dichos señalamientos, sobre todo en contra de los existentes en par de personajes residentes del sur de la entidad, al tiempo.

En fin hay que estar al pendiente como se desarrolla la escabrosa situación que envuelve al morenismo en el país, sobre todo sí la justicia gringa decide hacer otras acusaciones pues de hacerlo sin duda sería devastador.

En tanto dentro de su ya tradicional intervención en Diálogos con Américo el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA destacó la voluntad y apoyo sin precedentes de los gobiernos de la transformación para lograr un sistema de salud que garantiza atención médica, abasto de medicamentos y suministros e infraestructura adecuada para las y los tamaulipecos si seguridad social.

En ese sentido el mandatario estatal hizo una amplía explicación del modelo de salud digital implementado en su administración que ha logrado más de 40 mil registros en la Plataforma de Salud Digital y un histórico registro de cero muertes maternas para las embarazadas que hicieron uso de la mencionada APP.

Por otra parte el gobernador mencionó la atención y monitoreo a través de la plataforma digital para pacientes con diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares e infartos mediante alertas tempranas logrando resultados alentadores que han permitido salvar vidas.

En otro tema el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ felicitó y deseó éxito absoluto a ARIADNA MONTIEL como nueva dirigente nacional en su nueva e importantísima encomienda al frente del partido MORENA.

Asimismo reconoció su capacidad, entrega y vocación de principios del movimiento de regeneración nacional para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en el país que encabeza la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Expresó el edil que en Victoria y Tamaulipas estamos seguros que desempeñará una labor importante al frente del movimiento que está transformando al país, dejando abierta la posibilidad que muy pronto habrá de visitar a la militancia de la capital y corazón de Tamaulipas.