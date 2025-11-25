Los bloqueos relámpago ocurridos en carreteras incluidas algunas de Tamaulipas, con el pretexto de exigir mejores precios para las cosechas de granos, fueron descalificadas por la Secretaría de Gobernación y atribuidas a activistas políticos del PAN y del PRI.

Por supuesto, ambos partidos se rasgaron las vestiduras y rechazaron tener siquiera malos pensamientos, pero asoma la mano negra tras del movimiento pues es una tradición que los campesinos sean usados como carne de cañón en conflictos de este tipo.

Lo importante es que el gobierno abra una investigación seria y profunda, para identificar y hacer comparecer a los advenedizos que quieren aprovechar el río revuelto y llevar agua a su molino.

La Presidenta de la República Claudia Sheinbaum tuvo ayer en su conferencia mañanera una breve referencia sobre los bloqueos carreteros protagonizado por agricultores, asegurando que su gobierno siempre los ha atendido.

Una nota positiva es que el gobierno de Carmen Lilia Canturosas Villarreal hará en Nuevo Laredo otra jornada de vacunación drive thru el sábado 29 de noviembre, como parte de las acciones para fortalecer la salud pública.

La actividad se llevará a cabo en el Monumento a los Fundadores, donde el personal de salud aplicará las vacunas contra la influenza, disponible para personas desde los seis meses de edad y la vacuna contra el neumococo dirigida a adultos mayores de 60 años.

Otra buena noticia es que el Gobernador Américo Villarreal Anaya se proponer seguir llevando obra pública a los 43 municipios del Estado en el curso del año 2026.

Pedro Cepeda Anaya dijo que la dependencia a su cargo, la Secretaría de Obras Públicas, ejercerá un presupuesto de alrededor de 4 mil millones de pesos, con la cual seguirán llevando inversiones en salud, educación, deportes, carreteras y otros rubros igualmente importantes.