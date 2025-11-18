“Así, por primera vez fueron derrumbadas las estructuras, que durante años se han utilizado en las protestas”, para proteger el Palacio Nacional; consignaron los reporteros Jared Laureles, Fernando Camacho y Kevin Ruiz sobre la concentración en el Zócalo el sábado 15, previas marchas del Movimiento Nacional del Sombrero y la denominada “Generación Z” que al decir de Claudia Sheinbaum en el último caso eran los de siempre, la Marea Rosa y sus denominaciones previas, y en la que si bien no predominaron los jóvenes ni tampoco los dirigentes que en su mayoría no asistieron, sobre todo los del PRIAN.

En cualquier caso estuvieron lejos de llenar la plancha del Zócalo, pero no por ello es pertinente ignorar la movilización auspiciada desde las redes sociales robotizadas, en buena medida por el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego. “Esto apenas comienza”, advirtió enseguida de que la nueva Suprema Corte refrendó las resoluciones de los juzgadores para que pague alrededor de 48 000 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria.

Por ahora lo que más interesa es valorar por qué si existían advertencias demasiado claras de que la violencia llegaría a mayores frente a la sede principal del Ejecutivo federal, como lo indicaba la imagen que circuló profusamente del Palacio en llamas, la jefa de Gobierno (Clara Brugada), el secretario de Gobierno (César Cravioto) y el secretario de Seguridad Ciudadana (Pablo Vázquez Camacho) no sólo no actuaron en consecuencia sino que subestimaron todos los mensajes del extranjero y nacionales, a los que por cierto ahora se suma Donald John Trump con su enésima amenaza intervencionista.

Una respuesta localizaría las razones en el reiteradísimo discurso del “No caeremos en ninguna provocación” de la presidenta Sheinbaum Pardo y que heredó del expresidente Andrés Manuel López Obrador y forma parte esencial de la naturaleza de la Cuarta Transformación.

No es así, dentro del marco de evadir las provocaciones se cometieron por lo menos dos errores elementales y recuerdan la marcha del 2 de octubre pasado porque sucedió lo mismo. En primer lugar no se revisaron las mochilas de los encapuchados que por más sorpresivamente que aparezcan pudieron ser ubicados anticipadamente. Y en segundo término, se movilizaron insuficientes elementos policiacos y en plena refriega, casi después del niño ahogado, entraron en acción 800 agentes más.

No se requiere ser jefe policiaco para evitar estas omisiones básicas. La novedad es que mientras el 2 de octubre sólo fue detenido un asaltante en plena faena en una joyería, hoy suman más 19 y de ellos 15 fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acusados de delitos graves como tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo y lesiones.

Lo imperdonable a esta altura del séptimo año de la Cuarta Transformación es que algunos agentes de la SSC no distingan entre los muy violentos y agresivos encapuchados y algunos colegas que realizan su trabajo portando identificadores en el cuello y que en el caso del fotógrafo Víctor Manuel Camacho no sólo les valió mother sino que le robaron su equipo y a otros asistentes los despojaron de sus teléfonos.

Retomo el mensaje de Forum en Línea que circuló el mismo sábado 15: “Ineptitud para encapsular a los provocadores es lo que mostró Vázquez Camacho y para revisar sus mochilas e instrumentos de ‘trabajo’. Incluso para calcular el número policías necesarios porque dispuso tardíamente de 800 más. Encapsular no es reprimir y tampoco revisar mochilas”.

Acuse de recibo

Oportunas definiciones : "La libertad de una democracia no está a salvo si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado hasta el punto en que se vuelve más fuerte que el propio Estado democrático. Eso, en esencia, es el fascismo: la apropiación del gobierno por un individuo, por un grupo o por cualquier otro poder privado dominante." (Roosevelt, citado por Kurt Hackbarth 🌹@KurtHackbarth)… Otra, ésta de Tommy Douglas: "El fascismo comienza en el momento en que una clase dominante, temerosa de que el pueblo pueda usar su democracia política para alcanzar la democracia económica, empieza a destruir la democracia política con el fin de conservar su poder de explotación y de privilegio especial."

