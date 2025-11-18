Cd. Victoria, 18 de noviembre de 2025. – El Plan Emergente de Bacheo arrancará esta semana en rutas de transporte público de las colonias Tamatán, Viento Huasteco y ejidos La Presa y La Misión, anunció este martes en conferencia de prensa el equipo logístico encabezado por el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez.

Al presentar el avance del plan estratégico, se informó que al término de la cuarta semana se ha invertido un 60 por ciento de los 10 millones de pesos destinados; que, en mezcla asfáltica aplicada, representa un acumulado de 13 mil 500 metros en rutas trazadas en las zonas comercial, escolar y de salud.

“El trabajo de obra en las calles es temporal, pero la mejora se queda. Seguimos trabajando juntos ciudadanía, gobierno y sectores productivos para que Victoria tenga la movilidad que merece”, afirmó Gattás Báez al anunciar que, a partir del 2026, se contempla destinar una inversión mensual al Plan Emergente de Bacheo.

Jorge Bello Méndez, coordinador del programa logístico, destacó que la planeación de recuperación de pavimento dañado por lluvias va en tiempo y forma, por lo que confió en que la Capital del Estado pueda llegar a la mejor época del año con una ciudad libre de baches.